Video: la chica de 15 años asesinada en La Matanza habló en televisión dos meses antes de su asesinato

La adolescente había participado en una entrevista en la que se defendía de los vecinos que la acusaban de prostitución en la vía pública.

Tras el asesinato de las tres chicas de la Matanza que eran intensamente buscadas desde el viernes, se conoció una entrevista a Lara Morena Gutiérrez en la que negaba las acusaciones de los vecinos que aseguraban que ejercía la prostitución en la vía pública.

En la mañana de este miércoles la policía encontró los cuerpos de Morena Verri, Brenda del Castillo, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años, en una vivienda del barrio Mayol en Florencio Varela. En medio de la conmoción por el triple femicidio, se difundió un video de dos meses atrás en el que se puede ver a Lara junto a otra chica de nombre Flor.

En la entrevista para el programa Lape Club Social transmitido por A24, las jóvenes daban su versión de los hechos ante las acusaciones de los vecinos, quienes aseguraban que ejercían la prostitución en la vía pública y dentro de un vehículo.

"Ella trabaja junto conmigo. A mi me contacta la persona que me contrata, por una página que no voy a nombrar. Mi sueño sería tener un negocio y algún día poder dejar esto", explicó Flor en el video.

“Estamos un poco enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos sin nuestro consentimiento y eso me parece una falta de respeto”, expresó Lara, quien decía llamarse Luna. Al ser consultada por su edad, afirmó tener 20 años: "no soy menor, obviamente".

Así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser brutalmente asesinada

"Salimos a hablar y dar la cara porque nos pareció muy nefasto lo que dijeron del 'telo móvil', una barbaridad. Es una mentira”, dijo la adolescente. Ambas explicaron que en realidad, no ejercen la prostitución en la calle o dentro de un auto, sino que utilizan la zona como punto de encuentro para que los clientes las pasen a buscar.

Por otro lado, la compañera de Lara aseguró que minutos antes de concretar el encuentro, piden que les paguen "por seguridad", y dijeron que aceptaban efectivo, dólares y transferencia. "Cualquier medio de pago, si es en dólares mejor, estamos dolarizadas", expresó Flor.

Los primeros resultados de las autopsias

Tras una serie de allanamientos en los barrios Santa Rosa y Mayol, los cuerpos de las tres chicas desaparecidas fueron descubiertos este miércoles, luego de que los investigadores consiguieran rastrear el recorrido de la camioneta blanca a la que las chicas se habían subido el viernes por la noche en el oeste del conurbano bonaerense.

Las autopsias se realizaron durante la jornada del miércoles en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora. Según los informes preliminares difundidos esta tarde, las tres jóvenes de La Matanza fueron asesinadas una por una. Además, se pudo ubicar el momento de las muertes entre la medianoche del viernes y la madrugada del sábado.

desaparecidas la matanza

Por otro lado, se detalló que una de las víctimas tenía un fuerte golpe en la cabeza, con hundimiento de cráneo y múltiples fracturas; otra de ellas presentaba un corte profundo en el abdomen; mientras que la tercera sufrió golpes, puñaladas e intentos de calcinar el cuerpo. Además, a una le cortaron parte de los dedos, aunque no trascendió la identidad precisa de la víctima con esa lesión.