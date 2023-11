Villarruel promete "bajar la inflación de un hondazo" y Rossi "más empleo"

En el programa "A dos voces", en el canal Todo Noticias (TN), Villarroel agregó: “Argentina es el país donde no podés alquilar tu casa, no importa que no sé no importa que seas inquilino o propietario, simplemente no podés tener tu casa en Argentina”. E indicó: “Este es el país que en el 2023 está peor que en el 2001, nosotros vamos a estabilizar la economía, vamos a bajar la inflación de un hondazo”.