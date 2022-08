Pampita contó cómo cambió su vida tras separarse de Vicuña

pampita-sobre-la-separacion-de-y-a66ed3f4e8015ab0f894e2255c03253c618991678e746953c5423adcd823bac1.mp4 La historia de Pampita.

"La gente me lo hace saber, son súper demostrativos en persona, en redes, con mis hijos y el cariño que reciben ellos. Eso es muy especial, siempre lo fue y siento que cada vez se vuelve más grande”, añadió.

Sobre la fama, Pampita afirmó que “no me hizo sufrir porque me dio todo lo que tengo. Capaz, con los años, aprendí a jugar el juego mejor. De más joven, me desbordaba todo esto. Nunca me la creí, siempre tuve los pies en la tierra y, además, siempre pensé que esto podía terminar de un minuto para el otro, entonces lo disfruté mucho”.

“En un momento me dediqué más a la familia y no sabía que todo esto iba a volver a pasar. Ya después separada, recuperé mi carrera y recuperé las riendas de lo que quería hacer. Eso fue obra del destino”, contó sobre la separación de Vicuña.

Pampita y Benjamín Vicuña.jpeg

“Lo que hice fue sin culpa. Me gustaba mucho hacerlo, esa elección y lo que pude hacer ese tiempo que fue dedicarme a los chicos. No me arrepiento”, sumó.

“Después, no sabía por dónde empezar, por eso el llamado de Marcelo Tinelli me cambió la vida porque era volver a estar conectada con la gente y me abrió un montón de puertas que vinieron después hasta tener mi propio programa que fue Pampita Online”, terminó.