Pampita, sin culpas

Sobre el film que llegará a las salas el próximo jueves, la flamante actriz aseguró que el público se encontrará con “una experiencia irrepetible”. “Es una montaña rusa de emociones, se van a erotizar bastante y se van a identificar con las mujeres del film”, prometió. Consultada sobre cómo le cayeron las escenas de sexo a Pico Mónaco, la modelo reveló que las ensayó en su casa con un coach y un coreógrafo. “Yo no hago nada a medias, él ya me conoce”, sentenció. Respecto de la reacción de sus hijos, sostuvo: “Sus padres son artistas, no creo que nos juzguen, estoy segura que estarán orgullosos”.

Pampita se quejó de que la película haya sido prohibida para menores de 18 años: “La clasificación es machista porque escandaliza que se vean las partes íntimas de un hombre y que la mujer aparezca como sujeto deseante y no como objeto deseado. Ahora va a ir más gente a las salas”.

En cuanto a los escándalos de su vida, aseguró que no se arrepiente de nada. “Soy temperamental y me encanta. Trato de no sentirme culposa, ni juzgarme. Hago lo mejor que puedo”, sostuvo. Acotó que como todo está escrito, quizás no estaría presentando el film si no hubiera pasado por algunas situaciones dolorosas.

Para la China y Vicuña

“Leí el libro, pero no vi El hilo rojo”

Pampita evitó referirse a la China cuando le preguntaron si no era mucha casualidad que la actriz anunciara el casamiento con su ex, Benjamín Vicuña, cuando ella está por estrenar película. “Transito mi vida sin mirar para atrás ni a los costados. Busco cosas que me nutran. No hablaría mal de él porque lo cuido. Si estuve 10 años fue porque yo estaba en el lugar que quería. Tuve cuatro hijos maravillosos y estoy agradecida”, dijo. Con una sonrisa, opinó que era un mal chiste preguntarle si no comía más ensalada de palta y aseguró que no vio El hilo rojo pero sí leyó el libro.

Cara a cara con Nicole Neumann

Pampita confirmó que la próxima semana hará una nota con su legendaria rival en KZO. Además, aseguró que no tenía prejuicios para cenar con la rubia, Cubero y Mónaco, pero que nunca se dio.