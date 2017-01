Pampita, el miedo de Lali

Pese a los intentos de la ex protagonista de Esperanza mía, la prensa no le quita los ojos de encima a su pretendiente.

Mientras Lali Espósito se ocupa de mantener a su nuevo novio, Santiago Mocorrea, bien lejos de la prensa, los periodistas chimenteros encontraron algo muy llamativo en el pasado del joven ingeniero de sonido. Según lo comentado por Yanina Latorre en Radio Mitre, Moco -como lo apodaron sus amigos- tuvo su mirada puesta en otra famosa antes de comenzar su romance con la chica del momento. Se trata de nada más y nada menos que de Pampita.

“Le cuesta blanquear porque él, antes de estar con ella, buscó a Pampita”, expresó la polémica panelista sobre por qué la cantante tardó tanto en hacerse cargo de su relación, y continuó diciendo: “Esto fue el año pasado cuando Pampita estaba sola. Yo vi un mensaje que me mostró un periodista. Lali no estaría segura de blanquearlo porque antes se quiere asegurar de que no es otro buscador de famosas”.

De esta forma, Santiago se sumaría a la larga lista de pretendientes que tuvo la ex de Benjamín Vicuña antes de formalizar su relación con Juan “Pico” Mónaco. Esa lista la integran algunos famosos como Nacho Viale, el Polaco, Federico Bal y Jon Paul Pérez -un millonario que vive en Miami-, entre otros tantos.

La semana pasada, la artista había manifestado su necesidad de “volver a sus bases” y de tener un bajo perfil en su vida sentimental, luego de lo ocurrido con Mariano Martínez, por lo que, en caso de ser un “buscador de famosas” -como Loan, el ex novio de Charlotte Caniggia-, no estaría cumpliendo con uno de los principales requisitos de la estrella.

¿Anti-Lali?

Esta no es la primera vez que Yanina Latorre hace referencia a los romances de la cantante. Es que en medio de su escandalosa separación de Mariano Martínez, la periodista aseguró que ocurrió por una infidelidad de ella a él.

“Lali engañó a Mariano con un compañero de Permitidos (película que protagonizó el año pasado). No sé por qué llama tanto la atención que se separen por cuernos. La chica es visitadora de camarines”, sentenció.

En la lista: El joven se sumaría a otros famosos que intentaron conquistar a la modelo.

Busca famosas: A la artista le habría molestado esto, por lo que tardó en blanquear su relación.