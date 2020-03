Panchito es un joven con síndrome de Down que no falta nunca cuando juega Independiente de Neuquén, en básquet o en fútbol. Así, puede jactarse de ser amigo de los jugadores de ambos planteles y comparte su intimidad. En un asado, el futbolista Leandro Dómini le preguntó cuál era su sueño. Y, como además de ser fana del Rojo ama a Boca, Panchito no dudó: conocer a Tevez.