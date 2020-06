(papel) Bosé calificó al virus como la "gran mentira de los gobiernos"

Al publicar este mensaje, Bosé hace suyas las palabras del narrador de la grabación, que con tono irónico (con acento argentino) expresa: “Acá está la sede de la OMS, esa misma que les manda en todos los lugares del mundo a usar el tapabocas o barbijo, como le quieran llamar, que los obliga a tener la distancia de un metro entre todos. Como ven acá todo el mundo está manteniendo las distancias”.

Luego en el video, que fue registrado el lunes pasado, el cantante agregó: “Hace un poquito pensar. Si bien cada país tiene un desarrollo diferente de la famosa pandemia, parece que no se aplica mucho las mismas reglas aquí, en donde está la Organización Mundial de la Salud que en el resto del mundo donde están en cuarentena, tapados, bloqueados, distantes unos de otros. Yo que vivo acá y me vi toda la cuarentena, y la pasamos muy, muy tranqui, a mí me haría pensar un poquito. Pero bueno, cada uno con sus cosas, ¿no?”.