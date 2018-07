Papelón y final para Pampita

Como si fuera poco, Pico Mónaco se sumó al escándalo al escribir un picante tuit que estaría dirigido a Los ángeles de la mañana.

Primicia: Pampita mañana viaja a España y por el momento la conducción queda a cargo de Claudia Fontán.

Picante

“El respeto hoy en día, algo que se perdió totalmente. ¡Todo vuelve! La vida es una rueda”. A estas palabras, las acompañó con una frase: “El envidioso siempre te mira de arriba abajo, buscando algún defecto. Si te lo encuentra, comenta. Si no te lo encuentra, inventa”, fue el mensaje del ex tenista.

El tuit se da luego de que Pampita tuviera un choque con la cronista del ciclo que conduce Ángel de Brito. “Ustedes son la peor mierda de la tele”, le expresó la modelo no bien llegó a Ezeiza tras su regreso de Rusia.

Por su parte, Simons confesó que renunció por “maltratos de parte de la producción”. Además, reconoció su mala onda con Sol Pérez. “Hay ciertas cosas que me molestaron. Celebro que haya gente nueva en la tele, pero siento que me vengo sacrificando mucho”, confió. “Pensé que iban a traer una figura de afuera, pero cuando me transmitieron que iba a ser Sol, dije que no lo iba a hacer, soy sincera. En algún momento lo voy a decir, pero recibí maltrato laboral que no están nada bueno. Tuve episodios de sentir desprecio y maltrato absoluto que nunca había padecido antes en ningún trabajo”, cerró Simons.