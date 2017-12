Para Aníbal Fernández, la acusación contra Cristina es una "burrada inimaginable"

Sostuvo que una "burrada inimaginable" acusar a la ex mandataria de "traición a la Patria" en referencia al dictamen del juez federal Claudio Bonadio, que además dispuso cuatro detenciones, entre ellas la del ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini.

"El mundo nos mira como ridículos del derecho", aseguró Aníbal Fernández durante el programa Podemos Hablar, de la señal Telefé.

En este sentido, destacó que el juez Bonadio pide que el Senado dicte "el desafuero a Cristina por algo que votó en forma afirmativa" ese miso cuerpo, en referencia al Memorándum de Entendimiento con Irán aprobado en 2013 y anulado el año pasado.

"Lo que han hecho es una burrada inimaginable. La Justicia no puede decir nada porque no hay delito", opinó el ex funcionario.

También dijo que "nunca en la historia de la Argentina se habló de traición a la Patria" y volvió a marcar que en su opinión la dirección de la investigación es "una bestialidad".