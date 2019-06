Para Argentina, hoy es "Qatar o morir"

Ayer, el entrenador Lionel Scaloni evitó difundir el equipo “para no darle ventajas a Qatar”, en una actitud de exagerado respeto al rival que deja al descubierto al mismo tiempo la inseguridad que transmite el DT. No obstante, el neuquino Marcos Acuña finalmente iría al banco a pesar de los elogios del entrenador en la conferencia de prensa de ayer.

“Nos jugamos mucho y me parece que esta vez es mejor no decirlo”, aseguró Scaloni en la exposición antes los medios que brindó en Porto Alegre junto a Giovani Lo Celso previo al partido frente al equipo catarí.

De todos modos, aclaró que el equipo lo tiene decidido y agregó que “los jugadores lo saben. Pero no lo voy a decir porque sería darle una ventaja al técnico de Qatar. Es una etapa en la que nos jugamos mucho”.

Scaloni: "Acuña es un chico espectacular, se entrena muy bien". No dio el equipo para que Qatar no tenga ventaja.

Elogios al Huevo pero...

Lo que sí, el entrenador ponderó al volante zapalino. “Acuña consta de nuestra consideración. Es un chico espectacular, se entrena muy bien y nos da opciones a nosotros”, destacó Scaloni.

Antes ya lo había catalogado al volante del Sporting Lisboa y a Guido Rodríguez, con quien en principio Acuña competía por el puesto, como “jugadores importantes, puedo contar con ellos en cualquier momento”.

No obstante, al cierre de esta edición era que finalmente el también ex Racing Rodrigo De Paul le ganaría la pulseada al Huevo, que seguiría entre los relevos, esperando la oportunidad de disputar los primeros minutos en la Copa América.

Rodrigo De Paul le ganaría la pulseada al zapalino, según las últimas versiones.

¡Otro papelón no!

Evitar una nueva catástrofe es la misión que emprenderá ante Catar un equipo albiceleste convaleciente.

Colombia dio el primer disparo, Paraguay ahondó la herida y el campeón asiático busca matar al gigante sudamericano.

Pero Messi tiene otros planes. Su meta inmediar: evitar la eliminación en fase de grupos de un equipo que parece incapaz de seguirle el paso.

“Sería una locura que no podamos pasar del grupo cuando son tres los que pasan prácticamente”, advirtió Messi tras el empate 1-1 que Argentina firmó ante Paraguay el miércoles en la segunda fecha del Grupo B.

Lo cierto es que Argentina se juega hoy ante Qatar. Cueste lo que cueste, la celeste y blanca debe sacar adelante este partido y darle una mínima alegría a su decepcionado público.

En el día de la mano de Dios, llegó la manito de Brasil a la Argentina

Se despertó el gigante dormido y le dio una mano a otro. La selección brasileña apareció en todo su esplendor ayer al golear 5 a 0 a Perú en su mejor partido en la Copa América 2019 de la que es anfitrión y además de adueñarse del grupo A, ayudó a la Argentina que vuelve a depender de sí misma.

Casemiro, Firmino y Everton resolvieron la historia en el primer tiempo. En el segundo, una gran jugada colectiva terminó en un golazo de Dani Alves, que marcó el cuarto. Willian cerró la cuenta con un golazo. En la última, Gabriel Jesús desperdició un penal.

La que se clasificó fue Venezuela, que logró la clasificación al vencer a Bolivia por 3 a 1 en Belo Horizonte y concluir en el segundo puesto del grupo A del certamen, detrás del anfitrión.

Los goles del seleccionado “vinotinto” fueron anotados por Darwin Machis, a los 2m del primer tiempo y 10m del segundo, y Josef Martínez (41m ST).

Hoy Colombia-Paraguay

Por el mismo grupo de la Argentina, también juegan el líder Colombia (ya clasificado con puntaje ideal), ante Paraguay, que busca avanzar.

La mujer del Huevo: “Con tal de ganar, que juegue cualquiera”

La mujer del neuquino Acuña reveló cómo lo gasta en la intimidad tras los partidos y su ilusión de que hoy juegue. Se refirió además al futuro del zapalino al que quiere Boca.

Se sabe que Marcos Acuña es tímido, introvertido y esquiva el contacto con los medios. Pero la que habló y se mostró muy desenvuelta en las últimas horas fue su mujer, María Julia, quien dejó varios títulos.

En una nota que concedió al programa Jogo Bonito por la 947 FMRadio, la esposa del Huevo, super futbolera regaló conceptos imperdibles.

"Marcos es muy exigente con él mismo, yo si juega mal se lo digo. Hay veces que tiene un mal partido y le digo ‘de qué estás cansado si no la tocaste’”. María Julia. La señora del Huevo, con el mejor humor

“Con tal de ganar el domingo (por mañana) que juegue cualquiera. Tengo confianza en los jugadores y en Scaloni. Obviamente que me encantaría que Marcos sea titular. Pero lo que más quiero es que gane Argentina. Hablé y está con muchas ganas y confianza”, reveló.

Confió, además, aspectos de la personalidad del crack surgido en Don Bosco y también cómo lo “gasta” en la intimidad tras los partidos. “Marcos es muy exigente con él mismo, yo si juega mal se lo digo. Hay veces que tiene un mal partido y le digo ‘de qué estás cansado si no la tocaste’, je”.

Siempre en tono descontracturado y con gran sentido del humor, recordó: “A Marcos lo conocí en Ferro (ella es fana del Verde de Caballito). Obviamente que algunas veces lo puteaba si jugaba mal, je”.

No quiere que juegue en Boca

En tiempos en los que se define el futuro de Acuña y en medio del interés de Boca, cuyo entrenador Gustavo Alfaro avisó a LMN que insistirán por él, María Julia se lució con otra ocurrencia: “Yo ya le avisé a Marcos que si llega a ir a Boca y juega, voy a ver el partido de Racing... Igualmente, soy hincha de Ferro”, aclaró por las dudas, dejando en claro el cariño que le tomaron a La Academia, donde el Huevo fue campeón en 2014.

En tono más reflexivo, adelantó: “No me gustaría volver a Buenos Aires, me gustaría seguir en Europa. La vuelta o no de Marcos, se tomará en familia”, explicó, dando a entender que el retorno al país es poco probable.