Para festejar sus 81 años saltó en paracaídas: "Indescriptible, me sentí dueña del mundo"

Cumplir sueños y deseos y no postergarlos para un futuro que no sabemos si llegará, de eso se trata la vida. Así es como entiende la existencia Norma Luis, una mujer de 81 años quien piensa que no hay edad para la aventura y para hacer eso que uno siempre quiso. Es así que este sábado Norma cumplió el sueño de tirarse en paracaídas. “Es indescriptible, me sentí dueña del mundo y pequeñita a la vez; un cúmulo de sensaciones que no se pueden explicar, que no se pueden creer”, contó a TN.