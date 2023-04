Para Koopmann, la elección se definirá esta última semana

Muy bien, transitando las distintas localidades de la provincia y los barrios de las ciudades de la confluencia. Con mucho trabajo, escuchando a las familias de forma directa, caminando la calle y con una expectativa muy positiva.

- ¿La pelea desde lo electoral es con Rolando Figueroa o puede terciar algún otro candidato?

- Es un panorama con seis candidatos y la elección se va a definir en esta semana previa. Y estamos muy bien posicionados porque el MPN tiene una plataforma electoral, presentamos un proyecto federal en las 57 localidades de la provincia y nos pone en un muy buen lugar, por lo que estamos convencidos de que el MPN va seguir gobernando la provincia de Neuquén.

- ¿Por qué el electorado debe pensar que las cuestiones que no resolvió el MPN hasta el momento como gobierno a futuro sí lo hará?

- Porque se fueron dando cambios a lo largo de la historia. La provincia ha tenido cambios y sabemos que mucho se ha hecho pero que falta mucho por hacer. Y tomamos la responsabilidad de llevar adelante esto, sabiendo que el paradigma de Neuquén cambió en los últimos 10 años, con el surgimiento de los yacimientos no convencionales y que nos permite tener un horizonte muy positivo, que es que esa distribución de recursos llegue a cada rincón de la provincia. Y el momento es ahora, porque antes no estaba esa oportunidad, ya que la producción de gas y petróleo estaba en declino, no existían los recursos de hoy. Y en los últimos años, con pandemia en el medio, se dio la consolidación. Hoy vamos a contar con los recursos y empezar a concretar los objetivos que nos proponemos realizar.

- Hay dos cuestiones que aparecen entre las principales demandas de la gente. Una el déficit habitacional y otra la necesidad de más y mejores rutas. ¿Coincide?

- Coincido y le sumo lo que le llamamos infraestructura social. Hay barrios donde tenemos que llevar luz, gas, asfalto y trabajar muy fuerte en las soluciones habitacionales en la provincia, no solo con viviendas sino también con la regularización de tierras y escrituras. Loteos sociales y con servicios, además de créditos hipotecarios con subsidio de tasa. En rutas se está haciendo mucho pero falta y hay que concretar caminos estratégicos. Una es la ruta 6, que nos va a permitir generar un corredor para que puedan salir de la provincia sin pasar por la capital y vincular el turismo con Chile. Como también la ruta 22 con la doble vía hasta Zapala y los mismo en la 40 de Junín a San Martín de los Andes. Y vamos a seguir con otras como la 23, la 54, la 43, la 67 y la 65. Pero las primeras que mencioné van a ser estratégicas para el desarrollo regional.

- Muchas son nacionales…

- No vamos a esperar a que Nación lo haga, nos vamos a meter como en su momento lo hicimos en la 22. Llevarlas adelante sin esperar los procesos y plazos nacionales, lo haremos con un convenio. Esa conectividad tiene que tener mayor flujo y por eso vamos a hacer esas rutas desde el gobierno de la provincia.

- ¿En Salud y Educación?

- Educación es la herramienta fundamental para la transformación y estamos convencidos de que debemos orientar esto a la formación técnica, no sólo pensando en salidas laborales vinculadas a gas y petróleo, sino también trabajar en la orientación a las nuevas industrias que se van desarrollando en la provincia como el turismo, la producción primaria integrada y potenciar las energías renovables, junto con ciencia y tecnología.

Y la educación tiene que estar orientada a ese camino y de ahí la creación de un fondo provincial de becas, que va recibir recursos de gas y petróleo. Antes no estaban esos recursos y hoy lo vamos a poder hacer porque los tenemos, para acompañar a las familias que están en una situación de vulnerabilidad económica. Y becas especiales a las profesiones que hoy nos están faltando, como médicos, odontólogos, licenciados en enfermería, profesores de inglés, de matemática y de programación. Para que una vez que se hayan recibido trabajen en el sector público.

En salud estamos llevando adelante la obra del hospital más importante de la Patagonia, pero vamos a complejizar los centros de salud en barrios y localidades.

- Hay una escasez de profesionales médicos, más allá de lo de las becas para formarlos. ¿Qué se piensa hacer para apuntalar esta situación?

- Además de con el sistema para orientar a los jóvenes a estudiar estas carreras, también vamos a fortalecer las residencias con estímulos, generando viviendas institucionales con becas para formación. E integrar muy fuerte al sistema a la salud mental con centros de día.

- ¿Si se consagra gobernador, qué medidas implementará al momento de asumir?

- A partir del 17 de abril voy a trabajar los proyectos de ley que van a ser necesarios ejecutar después del 2023, como el fondo de infraestructura municipal, donde se van a recibir recursos de gas y petróleo para loteos sociales con servicios en distintas localidades de la provincia. El fondo de becas resguardado por una ley y la ley del sistema penitenciario provincial, que la vamos a separar de la policía para que tenga una afectación específica. Lo vamos a trabajar este año para ejecutar ya a fines del 2023 y principios del 2024 porque es lo que hoy demanda la provincia de Neuquén.