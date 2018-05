Para los pibes de un jardín, Emilio ya es un héroe

El empleado, de 30 años, contó que los pequeños alumnos desarrollaron el tema de los valores en el aula y que luego le regalaron varios dibujos y el diploma.

Deandreiz encontró frente a su puesto de trabajo una bolsa con verduras. Como había visto que la olvidó un hombre, la guardó, y más tarde descubrió que en el fondo de la bolsa había varios fajos de dinero.

El hombre distraído era oriundo de Zapala y estaba en Plottier para comprar un auto. Cuando volvió a buscar la bolsa perdida, Emilio lo vio y le dijo que él la tenía. En agradecimiento, el hombre quiso darle una recompensa, pero el joven guardia no la aceptó.

Finalmente, la recompensa llegó de una manera inesperada: a manos de los alumnos del Jardín N° 39, que lo tomaron como un modelo a seguir.

Deandreiz se hizo popular en Plottier luego de la publicación, por parte de este diario, de su gran gesto.

El héroe trabaja en la dirección de Seguridad de la Municipalidad de Plottier desde hace dos meses.

El episodio ocurrió la semana pasada, precisamente frente al edificio municipal de Plottier, durante el turno de trabajo de Deandreiz.

El dueño del dinero cargó una serie de cosas en su auto y se olvidó, tal vez, la más importante que tenía: la bolsa en la que guardaba los billetes.

Un sobrino del zapalino olvidadizo le contó a LM Neuquén algunos detalles conocidos por boca del dueño de los billetes recuperados. Daniel se percató del olvido rápidamente, pero cuando regresó al lugar de los hechos no encontró la bolsa con las verduras por ningún lado. Y le entró la desesperación por la plata, hasta que apareció Deandreiz para devolverle el alma al cuerpo.

“Imaginate que yo perdí la tarjeta de débito y me puse loco. Cómo habrá estado esta persona que había perdido 230 mil pesos”, reflexionó Deandreiz.

El dueño del dinero quiso retribuirle el gesto, pero Deandreiz se negó. Y fundamentó su actitud en que simplemente reprodujo el modelo de las enseñanzas familiares.

