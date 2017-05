Para Magalí Mora, las fotos fueron una venganza de su ex

Magalí confesó que el contenido de alto voltaje lo elaboró hace poco más de dos meses. ¿El dato? La morocha no duda de que la filtración del material la realizó su ex para perjudicarla. Mora aseguró que el sanjuanino era el único que tenía esas imágenes y aseguró que siente que su intimidad “fue invadida por extraños”.

Magali mora Se filtraron fotos y un video prohibido de Magalí Mora, quien sospecha de su ex, que la engañó con un hombre.

Con una figura escultural y muy sensual, en las fotografías Mora “jugó” a subir la temperatura. La modelo es consciente de que trabaja con su cuerpo realizando jugadas producciones, pero aclaró que las fotografías filtradas se diferencian mucho de lo estrictamente laboral. “Sé que todo el mundo me conoce semidesnuda, pero esto es muy diferente. Me siento invadida”, expresó al portal Bing Bang New.

Por último, reconoció que está esperando reunirse con Fernando Burlando, su abogado, para ver si le puede iniciar acciones legales.

magali mora Una de las fotografías que se filtraron en las redes donde aparece totalmente desnuda en la bañera.

En una entrevista a Teleshow, la infartante mujer reveló cómo descubrió el engaño: “Notaba cosas raras, sentía que me estaba ca…, la intuición femenina no falla. Hasta que un día aproveché que se había dormido e hice lo que hacemos todas las mujeres: le revisé el teléfono. ¡Me tenías que ver la cara!, lo que menos me pensaba encontrar eran mensajes con un hombre, no sabía qué hacer”. Luego agregó que su entonces novio admitió la relación.

Mora también sacó a la luz su intimidad: “Me pedía ‘cosas’, digamos juguetes. San Juan es un pueblo, y la gente me preguntaba ‘¿qué hacés vos con Pablo?’, como que todo el mundo me lo daba a entender y yo no caía. Me da mucha vergüenza todo esto”.

Muy segura: “Sé que fue Pablo porque las tenía él (las fotos) y nadie más”, contó la modelo.

