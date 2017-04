Para Sampaoli es "especulación" su partida al seleccionado

Así lo dijo hoy en conferencia de prensa luego de que el club sevillano emitiera un comunicado en el que señalaron como "una falta de respeto" que se fuera de la entidad debido tener un contrato en vigor.

Dijo no tener "opinión sobre lo que generan los demás", en referencia a su posible marcha del club español debido a que estuvo "toda la semana pensando en el Valencia", su rival del domingo.

En la nota de la agencia Efe, el preparador afirmó que no le "compete" valorar nada al respecto porque "no es verdad" que "haya dado el sí" para ser el "entrenador de la selección argentina". “No puedo hablar de algo que no es real. Tenemos siete finales y hablamos todos los días del compromiso que hemos generado para que el Sevilla haga la mejor campaña posible, relacionado con nuestras obligaciones. El jugador es el que sabe lo que estoy buscando de cara al final del torneo. Yo no puedo manejar la decisión del resto. Yo trabajo para ganar todos los días", aseguró el técnico.

El preparador sevillista lamentó que se esté "jugando" con su "nombre en relación a supuestos", pues en las últimas fechas ha "sido entrenador de Argentina, de Holanda, del PSG o del Arsenal", entre otros destinos, cuando "nada de eso era verdad".

"El comunicado no tiene que ver con realidad y sí con supuestos. No me reuniría ni con mi hermano antes de un partido. Esta ciudad me ha dado extremado cariño, exagerado cariño y tengo que responder moralmente y lo dejaré todo para que el equipo esté lo más arriba posible", agregó el técnico, quien recordó que el Sevilla tiene siete finales por delante.