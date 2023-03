Paran los médicos de los hospitales y centros de salud

En ese sentido, el dirigente insistió con una crítica a ATE y UPCN porque "negocian condiciones laborales y salariales de un sector en el que claramente tienen una representación minoritaria". El dirigente cuestionó en declaraciones radiales que sus pares de los dos gremios estatales que se sientan a la mesa de negociaciones del sector salud "no tienen ninguna vergüenza" de hacerlo sin la participación del Siprosapune, "que es quien representa mayoritariamente con mucha amplitud a los trabajadores de todo el agrupamiento profesional".

Ferrari explicó que la jornada nacional de protesta se debe fundamentalmente a "la deuda que se tiene a nivel nacional con los profesionales de la salud después de tres años de pandemia durante los cuales un montón de compañeros y compañeras hemos tenido mucho desgaste por esa situación, en la que nos han aplaudido bastante, pero que desde los gobierno nos han apoyado muy poco y nos están olvidando".

siprosapune.jpg

El Siprosapune también tiene una larga batalla en la provincia por la sanción de la Ley de Carrera Profesional para el ámbito de la salud, que ha chocado contra la postura contraria de ATE y UPCN, que fue respetada hasta ahora por la mayoría legislativa.

Ferrari negó que falte consenso para llegar a una ley, como esgrime el oficialismo del MPN para dilatar el tratamiento. "Este proyecto de ley se debatió ampliamente entre junio y noviembre del 2021 en la Comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura y alcanzó un amplio consenso, pero las personas que dicen que falta consenso se aseguran desde entonces que este proyecto no se pueda trabajar en la Legislatura", sostuvo.

"Decir que falta consenso y que falta debate, pero no hacer ningún aporte a la discusión queriendo archivar, cajonear u olvidar el proyecto no parece una tarea democrática. Parece que tienen intenciones de no discutir lo imprescindible, sobre todo con el éxodo marcado de trabajadores del sector que está llevando al sistema de salud a un desgranamiento".