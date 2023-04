Paredes discutió fuertemente con Allegri y se aleja de la Juventus

El medio deportivo La Gazzetta dello Spor t indicó que el episodio tuvo lugar el pasado lunes, luego de la práctica abierta que tuvo la Juve pensando en el duelo del próximo jueves ante Sporting de Lisboa por los cuartos de final de la Europa League. Una vez que los jugadores retornaron al vestuario, el surgido en Boca no se guardó nada y explotó contra el reconocido entrenador.

“Lo que el ex Paris Saint Germain y el técnico de la Juventus no se dijeron sobre el terreno de juego, dada la multitud de personas en la grada, se lo dijeron en los minutos siguientes cuando regresaron al vestuario. Paredes espetó contra Max” , informó el periódico mencionado anteriormente.

El malestar de Paredes se había expresado también durante la práctica, cuando el campeón del mundo le cometió una dura entrada al arquero polaco Wojciech Szczsny. Concluido el entrenamiento, el ex PSG abandonó el predio y no se quedó a almorzar con el resto del plantel y el cuerpo técnico.

paredes juventus.jpg Paredes se cruzó fuertemente con Allegri y su futuro está cada vez más lejos de Juventus.

Tal como se mencionó anteriormente, la bronca del hombre de la Albiceleste tiene que ver con su escasa participación en el primer equipo de la Juventus. La última vez que fue titular con el conjunto de Turín fue el pasado 16 de febrero, cuando la Vecchia Signora igualó 1-1 ante Nantes por los 16avos de final de la Europa League.

Tras aquel juego ante los franceses, Paredes no sumó minutos ni en el cruce de octavos contra Friburgo, ni en la semifinal de ida de Copa Italia contra Inter de Milán. Además, disputó solamente 92 minutos de los últimos seis partidos de la escuadra de Turín en la Serie A.

El cruce con Massimiliano Allegri no hizo más que confirmar que el oriundo de San Justo no continuará su carrera en la Juventus. Los italianos no harán uso de la opción de compra de 20 millones de euros por el argentino, que deberá retornar al PSG cuando finalice la temporada.