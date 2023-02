Paritaria salarial: ¿Cómo se palpitan las asambleas de ATEN?

“Hemos resulto un montón de cosas y estamos en una propuesta que tiene una continuidad que pago por inflación que va a hacer más corto y se tira para abajo el índice de Córdoba que daba mucho más bajo que el IPC nacional. Tenemos que discutir más cosas, y la propuesta como está es insuficiente, por lo que vamos a tener que rechazarla en términos generales”, indicó Guagliardo.

Reunion de Aten y Gobierno (1).JPG Maria Isabel Sanchez

La postura de las seccionales opositoras es mucho más dura. Angélica Lagunas, titular de ATEN Capital, sostuvo que la recomposición por el IPC “no tiene un aumento real de salario”, y adelantó el rechazo rotundo ya que piden un 40% de aumento al básico salarial.

“Esta propuesta no tienen ni un aumento en el básico, no tiene un IPC mensual y plantea un bono en negro por única vez, en dos cuotas. El bono no alcanza ni para comprar una mochila y siempre nos cuentan lo bien que le va a la provincia con los récord de producción de Vaca Muerta, entonces queremos un aumento real”, indicó Lagunas.

La recomposición salarial para los docentes alcanzó un 135% durante 2022 y la inflación neuquina llegó al 99%. Si bien la actualización estuvo por arriba de la escalada inflacionaria, los dos años de pandemia y la metodología de incremento trimestral fueron cuestionadas por los dos sectores de ATEN.

"Nosotros estamos en la mesa de negociación, y esta propuesta tiene cosas que nosotros pedimos y otras que no pedimos y cuestiones que están planteadas de manera insuficiente. Vamos a tener que rechazar en términos generales y exigir la próxima mesa”, indicó Guagliardo.

SFP_ATEN-Angelica-Lagunas-(1).gif Archivo. Sebastián Fariña Petersen

Hay temas puntuales muy finos del acta, que tienen que ver con la liquidación de los aumentos de manera trimestral, sobre la base de qué mes y montos. En porcentajes no es mucho, pero se debatirá en la próxima mesa convocada para el martes.

En tanto que para Lagunas otro de los puntos a incorporar como propuesta son un aumento por alumno en las partidas escolares y la creación de cargos para dar trabajo a más docentes en la provincia de Neuquén.

“La cuestión que no dice el acta es que la mayoría de las escuelas estén arregladas para el inicio de clases. No están garantizadas las obras y el Gobierno pone esta propuesta ente comillas, entonces no puede haber escuelas seguras. Además, con el tema de las partidas, es insólito. Se paga 17 pesos por alumnos y con eso no se compra ni un alfajor”, indicó la titular de ATEN Capital.

La titular de la seccional opositora más grande de la provincia dijo que, pese al adelantamiento de un mes en la actualización de salarios (el IPC del primer mes se cobra con el salario de segundo, es decir, enero en marzo) “pedimos que el IPC sea todos los meses, porque en definitiva esta propuesta es lo mismo, es trimestral”.

Guagliardo, en tanto, fue mucho más cauto en el análisis pese a que adelantó el rechazo a la propuesta del Gobierno en términos generales. Sostuvo que hay particularidades del IPC que tiene que volver a discutirse.

La paritaria podría cerrarse sin conflicto antes del inicio de clases, dentro de tres semanas. Desde ATEN saben que hay un clima de campaña política, donde el MPN se juega todas las fichas para continuar en el Gobierno. En este marco pocos quieren el conflicto.

“Nosotros no nos metemos en la campaña política. Solamente queremos cerrar la mejor paritaria y que se mejore la propuesta”, dijo Guagliardo.

“Tenemos que arrancarle al Gobierno lo que necesitamos para nosotros, porque acá dinero hay y no queremos que los recursos se vayan para que gane el candidato del Gobierno, que es Koopmann”, concluyó Lagunas.