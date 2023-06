Paro de colectivos: ¿por qué no multarán a las empresas?

La Municipalidad de la ciudad no multará a las empresas concesionarias del transporte público de pasajeros por el paro de la UTA del martes en la madrugada. El gobierno municipal considera que no había motivos para que los colectivos no circularan en la ciudad, pero despega a las empresas KoKo y Tigre Iguazú, las flamantes concesionarias del sistema, de las responsabilidades por el paro que dejó de a pie a los pasajeros neuquinos desde las 0 hasta 8 del martes.