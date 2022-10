Parque Industrial tiene su primera cancha de césped sintético

Gaido saludó a los chicos y chicas, a cada vecino y vecina y les dijo: "Miren, se podía tener las mismas oportunidades en todos los barrios de la ciudad. En Parque Industrial hoy tenemos una cancha de fútbol de césped sintético de primera calidad".

"Tiene iluminación -continuó- para que la puedan utilizar todo el día y la noche, para que le digan que sí a la familia, si a los amigos, si al deporte, y no a la droga y el alcohol", sostuvo Gaido al mismo tiempo que recordó que pronto inaugurarán el polideportivo de 1500 metros cuadrados "para que los abuelos y abuelas, y los chicos y chicas puedan realizar actividades recreativas".

Inauguraron cancha de césped sintético.jpg

"Claro que en Parque Industrial se puede tener las mismas oportunidades", insistió y resaltó que era algo con lo que se había comprometido. "Son obras que dan calidad de vida, que dan orgullo neuquino porque en Neuquén somos libres, autónomos e independientes y nosotros podemos".

"Hoy estoy orgulloso de ser el intendente de la capital neuquina junto a Omar (Gutiérrez) porque son cosas que las hacemos juntos, sin peleas ni grietas, trabajando y trabajando para que la pueda disfrutar la comunidad", enfatizó el jefe comunal.

El gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, aclaró que "este predio es administrado por el municipio por lo cual es de accesibilidad libre y gratuita".

Gutiérrez destacó y recordó las iniciativas deportivas y sociales que también se están ejecutando en el sector, "así continuamos con la revolución del deporte".

Mariano Gaido Instagram

Por su lado, Marcos Koopmann, vicegobernador de la provincia, felicitó al jefe comunal "porque es un gran trabajo de desarrollo social, con una mirada integradora y que es fundamental para el desarrollo de todas las familias".

"Es un espacio para divertirse y de construcción de valores porque eso es lo que crea el deporte", sostuvo.

Por su parte, Alejandro Nicola, el secretario de Coordinación e Infraestructura, expresó que "es una gran alegría inaugurar este primer puntapié de la gran obra del parque de 750 metros lineales".

"Esto es lo primero, al lado de lo que será próximamente el Salón de Actividades Físicas y estamos muy contentos de poder avanzar con esta obra que tendrá varias canchas de distintos deportes".

En su momento de alocución Jorge Rey, concejal por el MPN, comenzó con alegría diciendo que "hoy es el día soñado y esperado. Venimos trabajando en esto hace 3 años. El primer proyecto que llevamos adelante cuando asumí como concejal fue que el Concejo Deliberante le ceda estas tierras a la comisión vecinal" en paralelo destacó "que en ese momento era un sueño que nos costó porque muchos no creían que éramos capaces de realizar esto, pero con compromiso y el acompañamiento social de Gaido y de la provincia se pudo hacer realidad".

"El jefe comunal no dudó en pensar en Parque Industrial, un barrio que fue postergado por más de 25 años por las gestiones anteriores", resaltó y recordó que "nunca se puso en valor la buena gente que vive en Parque Industrial".

Asimismo, señaló que esto es un antes y después: "Con esto va a ser menos alcohol y droga y esto es fundamental para los chicos y chicas".

Inauguraron cancha de césped sintético (1).jpg

El presidente de Calf, Darío Lucca, felicitó la tarea del gobierno de la provincia y del intendente y a Jorge Rey por su compromiso en Parque Industrial. Anunció que para 17 de diciembre inaugurarán la sala velatoria y las oficinas de atención al público en el sector.

"A toda la gente que está acá, que está viendo esto, no lo puede creer porque hace unos años esto era un desierto y hoy tenemos una semejante obra en Parque Industrial", expresó el presidente de la vecinal del Parque Industrial, Daniel Sepúlveda.

El vecinalista contó que hace muchos años que vive en el barrio, "y siempre soñábamos con tener una cancha así. Muchos con el esfuerzo de nuestros padres jugábamos en la cancha del "Cañadón". También tuvimos un club que se llamaba San Cayetano, pero el día que se fue Juan no lo pudimos usar más entonces por eso hoy este barrio tiene un antes y un después en algo que me acompañó mucho Jorge Rey, el intendente, el gobernador, pero más que nada mi familia que está y me acompaña".

"Acá está el futuro", aseguró Sepúlveda. "Estoy orgulloso de lo que estamos inaugurando, y es el primer paso para la contención de los vecinos y vecinas".