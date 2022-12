Parque Norte sumó un nuevo sendero

"Ahora tenemos una nueva etapa que es un sendero de 1500 metros para disfrutar, que está iluminado y tiene bancos que permiten disfrutar este espacio público", destacó y agregó que ya se está ejecutando la segunda etapa, otros 1500 metros "para hacer actividades deportivas, familiares y contemplar con amigos este lugar tan hermoso. Parque Norte es un pulmón verde de la ciudad que tenemos que revalorizar", sostuvo el jefe comunal.

Acto hizo referencia al plan de reforestación. "Ya hemos implantado más de 10 mil plantas y tenemos que seguir con este formato de obras como también de reforestación", precisó.

En ese marco, Gaido le pidió a los vecinos "que cuiden la limpieza de este espacio". "Hay cestos de basura en todo el circuito. Tenemos un equipo municipal que realiza el mantenimiento, riego y cuidado", subrayó.

Obra senderos Parque Norte

Por otro lado, el intendente felicitó a los trabajadores municipales "porque hicieron un trabajo artesanal con respecto al cableado y a la obra que desarrollaron".

A su turno, el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán, puntualizó que el veredón inaugurado es de hormigón y que fue intervenido por la Unidad de Gestión de Parques Naturales. "Es accesible para todos y todas ya que tiene rampas para personas con movilidad reducida", enfatizó.

El funcionario contó que se instalaron 100 columnas de iluminación led con un cableado subterráneo para brindar mayor seguridad, mejor visibilidad y estética. "Esto procura que sea menos vandalizado", postuló. "Quedó hermoso, es un lugar espectacular para hacer deporte y recrearse", celebró.

Por su parte, Emiliano Sagayo, presidente de la comisión vecinal del barrio Área Centro Este, expresó: "La iluminación en este lugar lo que hace es ampliar el horario de uso y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Era un espacio que no era utilizado tal vez por no tener iluminación y no tener un sendero que asegure la transitabilidad".

Tras agradecer al municipio por este nuevo circuito, manifestó: "Es parte de lo que venimos charlando con el intendente de seguir haciendo obras dentro del barrio, tenemos algunas pendientes que las vamos a ejecutar pronto".