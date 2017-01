"Parrilli no conduce ni define políticas"

Pablo Todero, presidente del Consejo Local del PJ. Indicó que el ex funcionario nacional es hombre de consulta pero que no arma las candidaturas en el FpV.

Pablo Todero, presidente del Consejo Local del PJ. Indicó que el ex funcionario nacional es hombre de consulta pero que no arma las candidaturas en el FpV. Agustín Martínez

Francisco Carnese

El río está revuelto en el PJ neuquino, con duros cuestionamientos de parte de algunos dirigentes a la conducción del partido. Todo esto de cara lo que serán las elecciones de este año, donde la provincia renovará bancas en la Cámara de Diputados, junto a los comicios de medio término en el Deliberante capitalino. Pablo Todero, presidente del Consejo Local del Partido Justicialista de la ciudad de Neuquén, ratificó la voluntad de llamar a internas y desligó la figura de Oscar Parrilli al armado de las candidaturas, las cuales, dijo, serán definidas por las agrupaciones que deseen competir.

Hay compañeros que ya explicitaron que se quieren presentar y eso es muy bueno”.

¿Cómo se tomó la decisión de convocar a internas?

Hicimos una ronda de charlas con todas las agrupaciones que conforman el Frente para la Victoria; convocar a internas era una decisión, pero antes quería charlarlo con todas las agrupaciones y partidos. Hay un consenso de elegir los candidatos mediante internas. Hice el pedido como presidente del Concejo local al provincial, quien es el que tiene que convocarlas.

¿Qué piensa Nanci Parrilli (presidenta del PJ y del Consejo) de este tema?

Ese no es el problema, ella está de acuerdo. La fecha tendrá que ponerla el Consejo Provincial, nosotros sugerimos el segundo semestre pero dependerá de cuando decida la fecha el intendente Quiroga. Creemos que la municipalidad va a llamar en conjunto con las Paso pero es una suposición.

¿Usted va a ser candidato?

No, las agrupaciones deberán definir esto. Si se hace un acuerdo o no, habrá que analizar estas situaciones, pero el proceso ya está iniciado.

¿Oscar Parrilli sigue siendo el conductor del FpV/PJ neuquino?

No, es un referente, un compañero que por la importancia que tiene en el proyecto nacional, siempre se lo consulta. No es el conductor ni define las políticas. Él mismo dijo que las candidaturas se tenían que dirimir en internas y que eso lo debían definir los órganos del partido.

Convengamos que fue el diagramador de las últimas listas que presentó el peronismo neuquino.

Se convocaron pero no hubo en 2015 para intendente. Para las provinciales se dio un consenso entre todos.

¿Pero no reconoce que existe un cuestionamiento a la figura de Oscar Parrilli como el encargado de armar candidaturas?

Los cuestionamientos vienen de parte de quienes no se sienten dentro del Frente para la Victoria. Creo que hacia adentro no hay cuestionamiento. Se toma lo que dice Parrilli porque es una referencia importante, pero lo que se termina definiendo se resuelve dentro del partido. Para esta elección nacional Darío Martínez, que es candidato, va a las PASO y lo más sano es que se presenten otros postulantes. Ramón Rioseco no va porque, como no lo nombraron a dedo, no quiere participar dentro del FpV y además porque tiene un acuerdo con Quiroga que lo hace definirse en ese sentido.

¿Rioseco tiene las puertas abiertas si decide volver?

Puede venir a las PASO, por supuesto, pero él dijo que no, criticó a Cristina y al gobierno nacional del cual formó parte, pero si viene tiene que competir. Él quería que lo pusieran a dedo; como no fue así, decidió ir por afuera y continuar su alianza con Quiroga.

“Se va a plebiscitar la gestión de Macri”

“Yo veo al Frente para la Victoria con una muy buena perspectiva. Lo que se va a plebiscitar es el gobierno de Macri y mucho más si se pega la elección municipal a las Paso”, analizó Todero.

“Creo que estamos todos de acuerdo en que no ha cumplido con una décima parte de lo que dijo y prometió respecto a que iban a controlar la inflación, que no iba a haber despidos y que se iban a sostener derechos. La nota de Macri es un uno porque no cumplió nada de lo que dijo”, agregó el dirigente peronista. Sostuvo que en Neuquén “hay una flexibilización laboral en ciernes con el petróleo, que más allá que lo quieran dibujar, están despidiendo gente con convenios en el medio que decían que ahora venía la inversión”.

Y apuntó: Esto es lo que se va a jugar más allá de las propuestas de la ciudad”