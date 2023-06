Partidazos y eliminaciones de todos los zonales en Liga Federal de básquet

Se terminó el sueño de los equipos regionales en la tercera categoría del básquet nacional esta temporada. Después de hacer enormes esfuerzos tanto adentro como afuera de la cancha, Pacífico cayó en casa, Independiente no pudo en Santa Rosa y Deportivo Roca perdió por un punto ante su gente.

Pacífico había empatado su serie el domingo en tiempo suplementario, demostrando que contra Ferro de General Pico la batalla deportiva era muy pareja. Y el Verde pampeano sacó chapa en el tercer y decisivo cotejo porque defendió mejor en el cierre y se equivocó menos adelante. El goleo fue más bajo y eso benefició a la visita, que le cerró los caminos al gol a su rival en los últimos tres minutos, donde no pudo anotar.

El 78-72 final para Ferro se amparó en los 24 de Adriel Acosta y los 15 de Juan Pablo Pedemonte, pese a tener una rotación más corta que el equipo de Maxi Rubio. Sebastián Godoy Vega (20) volvió a ser el mejor del local y lo acompañaron Francisco Hoffmann (14) y Ángelo Sasso (14).

basquet pacifico (4).jpg

Por su parte, Independiente protagonizó una serie no apta para cardíacos y estuvo muy cerca de dar el golpe en La Pampa, pero cayó 102 a 100 con All Boys en tiempo suplementario. El equipo de Marcelo Remolina hizo un gran partido y llegó a ganar por 15 ante un rival de jerarquía.

Nicolás Correnti (24) fue el mejor de la visita y jugó todo todos los minutos desde la base. Pablo Almendra (18), Lucas Villanueva (17), Matías Quiroga (15) y Giuliano Michelangeli (15) aportaron lo suyo y el Rojo sacó la máxima en el comienzo del último cuarto. Sin embargo, All Boys hizo pesar su localía y remontó el partido de la mano del eterno Marcelo Piuma (36 puntos, jugó todos los minutos), Antonio Manera (27) y Franco Zalabardo (16).

En el cierre del tiempo regular, Correnti primero y Alexis Knecht después no pudieron anotar y así se fueron a suplementario, donde dos libres de Manera inclinaron la balanza para All Boys en el final y el tiro de Almendra no quiso entrar.

Finalmente, Deportivo Roca desperdició su mejor momento y cayó en una noche tan increíble como cambiante. Atenas de La Plata llegó a ganar por 10 en el segundo cuarto, pero el Naranja reaccionó de la mano de Adolfo García Barros y Fernando Margosa para pasar al frente en el cierre de la etapa inicial.

Ya en el complemento, con mejor juego colectivo el Depo disfrutó de una máxima de 18 con García Barros distribuyendo el juego y Nehuén Berón como máximo anotador (22). Sin embargo, Atenas rompió la defensa zonal con triples y edificó una remontada fenomenal de visitante de la mano de Álvaro Yarza (21) y Rafael Rozende (15).

Una bomba de Francisco Attademo puso al frente 76-75 a la visita a falta de 10 segundos y en la última Alejo Abadía (18) no pudo anotar en una acción polémica donde hubo contacto pero los jueces no lo juzgaron como infracción.

Ahora, Ferro de Pico se cruzará con Atenas, mientras que All Boys irá contra Unión de Mar del Plata, que dejó afuera a Biguá. Quedó dando vueltas la idea de que los conjuntos zonales podrían haber llegado más lejos en la Liga Federal, que volvió a ser convocante a partir del trabajo de los equipos regionales.