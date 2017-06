"No sabemos qué pasó pero así no se podía viajar. Por seguridad decidimos volver y no viajar de noche en micro. Fue una desgracia", explicó anoche el dirigente Juan Carlos Crespi, en declaraciones a TyC Sports.

"Ni los pilotos saben cómo pasó. Nos llamaron para avisarnos y nos mostraron que el vidrio estaba todo astillado", agregó.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, tras la victoria 4-0 sobre Aldosivi, tenía pensado regresar de inmediato a la Capital Federal, para entrenarse mañana desde las 9.30, en el predio de Casa Amarilla.

Sin embargo, el percance obligó al conjunto auriazul a pernoctar en el Hotel Sheraton y emprender hoy el regreso a Buenos Aires, a partir de hoy a las las 8.