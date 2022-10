Paso de los Indios, el paraje olvidado de Vaca Muerta que puede quedar bajo el agua

Muchos no conocen de la existencia o de la vida - y sangre, también -que corrió en otros tiempos en este tesoro local. Algunos escucharon hablar pero, o no saben cómo llegar o nunca se lo plantearon. Juan Eduardo Medel, un zapalino apasionado de la historia de la provincia y la arqueología, descubrió el lugar hace apenas unos cuatro años, más allá de sus más de 16 años de vida en la comarca petrolera.

"Yo llegué a Paso de los Indios gracias a que me dieron indicaciones", comentó minutos después de tomar la Ruta Provincial 10 desde Cutral Co, una traza de ripio de la que parten diversas picadas petroleras y que permanece en perfecto estado por el paso diario de una máquina vial costeada por la empresa de energía que opera en la zona.

Paso de los Indios Juan Sánchez Pablo Albornoz

Con el volcán Auca Mahuida y el cerro Chihuido Sur en el horizonte celeste -y el cordón del Chachil al oeste-, Juan comenzó a contagiar su interés por Paso de los Indios, ese vado y punto estratégico que utilizaban los originarios y que más tarde fue apropiado y convertido en un fortín por la IV División expedicionaria de la llamada Campaña del Desierto.

"Vos mirás todo acá en Cutral Co y decís 'acá no vivió nadie', porque es todo desierto. Bueno, eso lo decimos nosotros, los ignorantes. Los arqueólogos y los antropólogos saben que acá hubo vida aborigen en la prehistoria. Yo estoy descubriendo lo que ellos ya saben a mis 45 años, leyendo, porque esto no me lo enseñaron en la escuela y no está muy popularizado", postuló.

"Hace poco leí Contrarrevolución en las fronteras, un libro en el que Carla Manara hace un croquis reconstruyendo las rastrilladas de la zona centro y sur del país. Las ratrilladas son los caminos asiduos de animales y seres humanos; y una de ellas nacía en el Río Salado (provincia de Buenos Aires) y desembocaba en Paso de los Indios, para seguir por el sur de la provincia hasta Chile. Por ahí también pasó Carmen Funes, la 'Pasto Verde' que hizo el derrotero por la línea de fortines desde Chos Malal a la Confluencia", comentó al pasar por las barreras de control de ingreso y egreso del personal de El Mangrullo, apostadas en los márgenes de un tramo ensanchado de la ruta.

rastrilladas paso de los indios carla manara libro contrarevoluciones en la frontera.jpg La reconstrucción de las rastrilladas realizada por Carla Manara en Contrarrevolución en las fronteras.

Kilómetros más tarde y ya con las primeras vistas del río Neuquén, Juan toma una curva y nos invita a prepararnos. De pronto, una imponente barda rocosa nos da la bienvenida con una explosión de rojos y amarillos tallados por el rugir del viento. De fondo las aguas turbias del Neuquén danzan con calma hacia el este rodeadas de arenales, otras cautivantes formaciones rocosas y un valle con sauces y alamedas revividas por la flamante primavera. Llegamos a Paso de los Indios.

Dejando atrás la curva de la Ruta Provincial 10 que sigue hacia Zapala, el serpenteante trecho hasta el codiciado vado se abre paso entre precarias viviendas de adobe abandonadas y otras en las que viven familias de crianceros de las que no se ven rastros.

paso de los indios analia castro 3.jpeg Analia Castro

Detrás de unos árboles se asoman los techos de dos casas con estructuras más sólidas, construidas en la época de Agua y Energía y, más adelante, las ruinas de lo que fue en su momento un bar. A unos metros, con la bandera argentina flameando en un mástil de madera y un jardín de cuidados olmos y sauces, sale a nuestro encuentro Juan Sánchez, el poblador más antiguo de Paso de los Indios.

El antes y después de la balsa

Con alegres ritmos camperos de fondo - y entre tortas fritas y mates- el cutralquense de 62 años nos cuenta de su llegada a la zona en 1971, el paso por la estancia La Blanca (donde trabajó su padre durante 22 años) y las diferentes mudanzas por las viviendas de diminuto poblado a lo largo de los años.

paso de los indios analia castro 5.jpeg Juan Sánchez en su casa en Paso de los Indios. Analía Castro

"Antes había mucho movimiento y muchas familias, incluso en la otra orilla del río por la actividad de Agua y Energía, Vialidad y la balsa que permitía cruzar. La escuela en un momento funcionó acá, en este lugar que ahora es mi casa. Se ve que yo no aprendí nada porque quedé", lanzó con humor. "Pero se terminó la balsa y se terminó todo", sentenció antes de relatar la tragedia de la que fue testigo y que derivó en un éxodo dejando a Paso de Indio solo con su presencia estoica y la de dos familias de crianceros.

"Hace unos quince años se la llevó el río y luego la dinamitaron para que no se atrancara allá, en la compuerta del cerro. En la balsa iba una familia, un matrimonio con un niño y se los llevó la correntada. Yo lo vi. Por suerte los pudieron salvar, pero la balsa siguió", dijo sobre el incidente que tuvo lugar en un momento en que la embarcación estaba fuera de servicio y era operada eventualmente por personal del vialidad. Según los reportes de la prensa gráfica, ese sábado el caudal del Neuquén transportaba unos dos mil metros cúbicos por segundo y la embarcación quedó a la deriva cuando se cortó el cable maroma.

Paso de los Indios - Gentileza Diego Raviola 9.jpeg Una de las viviendas construidas por Vialidad. Gentileza Diego Raviola.

"Bote tiene solo el muchacho que cruza a los chicos para que vayan a la escuela que queda a 45 kilómetros. Hoy los fue a dejar. Vi pasar la camioneta con los chicos y volvió solo, así que se ve que los llevó. Los chicos se quedan 15 días en la escuela rural de Chihuido", deslizó antes de seguir reconstruyendo los recuerdos fragmentados de Paso de los Indios durante su adolescencia, cuando aún existía el telégrafo.

"Estaba la bajada del hilo que venía de Añelo. Los palos eran como los poste de luz, pero con un solo cable. En el 71' funcionaba eso. Estaba el señor Salvo que era el que hacía todo el recorrido de la línea. Después vinieron las cartas", agregó.

"Ahora tenemos luz con pantalla solar, usamos garrafa, un autito para movilizarnos, televisión para pasar el rato, pero antes nada", dijo al repasar sus épocas a caballo, en moto y al expresar el amor por la tierra en la que tiene "todo", aunque pese la soledad en la oscuridad de la noche, más allá de la compañía de sus gallinas y su perrito.

El cambio del curso del Neuquén y los posibles efectos de Chihuido

Dejando atrás una ex vivienda de Vialidad (cuyas paredes blancas - hoy vandalizadas- albergaron a Juan y su familia cuando su padre era balsero), llegamos a una orilla en la que permanecen intactos los mojones para mensurar las crecidas del río, grabadas también en la resaca de los sauces.

Cuesta arriba, una impecable y pequeña torre de piedra alberga los artefactos con los que se hacían las mediciones. Como si el tiempo se hubiese detenido, el viejo lector -marca Stevens- desafía la imaginación, el paso de los años, los desechos de los pájaros, esperando paciente una puesta en valor como parte del patrimonio histórico de Neuquén.

Paso de los Indios - Gentileza Diego Raviola 2.jpeg La torre de Agua y Energía, en la que se medía el caudal del río Neuquén. Gentileza Diego Raviola.

A unos metros, una torre metálica pintada de blanco, ya sin el cable de acero que llegaba a la otra orilla del Neuquén, evoca el recuerdo de la labor diaria del personal de Hidronor para medir el caudal.

En otro tramo de la recorrida, aguas arriba, Juan se detiene frente a las ruinas de la primera estafeta postal de Paso de los Indios. Solo quedan las primeros bases de tres muros con piedras rojizas, construidos a la vera de lo que fue una de las rutas principales que pasaban por Paso de los Indios. Hoy la traza está corroída por los deslaves en la barda y las crecidas del curso de agua.

Paso de los Indios - Gentileza Diego Raviola 4.jpeg El viejo artefacto marca Stevens, utilizado para medir el caudal del Neuquén, aguarda paciente una puesta en valor como parte del patrimonio histórico de Neuquén. Gentileza Diego Raviola

"Antes el río iba por la orilla de aquellas lomas, todo esto era chacras y se lo llevó. Este era el camino viejo, por acá andábamos con mi hermano, todo esto era valle y chacras", recalcó el poblador dando cuenta del cambio del curso de agua a lo largo del tiempo. Ahora el camino es parte de la orilla del Neuquén.

"Yo calculo que en algún momento esto se va a terminar porque si siguen las crecidas, se lo va a llevar el río esto. Quizás uno ni lo va a ver, pero desde hace tiempo viene desbarrancando para acá. No se puede hacer nada contra el agua", lanzó con resignación el cutralquense.

Paso de los Indios Juan Sánchez Pablo Albornoz

"Antes había un lugar que se llamaba El Rincón de Martínez, era como esto. Y una o dos crecidas aguantó ese rincón nomás. Había un bosque de álamos, una huerta y el agua se lo llevó todo, así que ¿cómo no se va a llevar esto?", planteó para luego recordar la inundación del 2006 y volver a referirse a la posibilidad de que el paraje quede completamente bajo el agua si se concreta el prometido y postergado proyecto de las represas Chihuido I y II, un tópico que se hizo presente en varias ocasiones durante la visita.

"En el 2006 creció tanto que el agua llegó hasta la puerta de mi casa, 20 centímetros arriba. Yo viví muchas crecidas, pero nunca había llegado tanta agua. Quedó todo arruinado. Pero bueno, son cosas de la vida que hay enfrentar. Al día siguiente tuvimos que limpiar todo acá y seguir laburando", esgrimió con naturalidad.

Paso de los Indios - Gentileza Diego Raviola 3.jpeg El pozo dentro de la torre que utilizaba Agua y Energía para hacer las mediciones del Neuquén. Gentileza Diego Raviola.

Tras señalar que la represa Chihuido II serviría para contener las furiosas crecidas del Neuquén y que de realizarse, Paso de los Indios y su historia quedarían sumergidos en la profundidades de un embalse, Juan Sánchez volvió a relucir su gran sentido del humor y remató entre risas: "Si eso sucede, para cuando la hagan, yo ya no voy a estar".

¿Mito o posibilidad real?

Al ser consultado por LMNeuquén, Elías Sapag, referente de Neuquén de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), dijo que es factible que el paraje quede afectado por el desarrollo, aunque aclaró que el proyecto sigue estancado.

Paso de los Indios Juan Sánchez Sobre una vieja y corroída ruta, Juan Sánchez contó que las crecidas y el cambio de curso del Neuquén dejaron bajo el agua una antigua zona de chacras. Pablo Albornoz

Con Chihuido II, Paso de los Indios puede quedar afectado porque el Covunco queda inundado. Es decir, en la junta del Covunco con el Neuquén, aguas abajo, se hace Chihuido II. Pero si no hemos hecho Chihuido I, estamos lejos de Chihuido II. Hay que hacer todo el relevamiento de eso. Nosotros no continuamos con Chuhuido II porque no se hizo Chihuido I", remarcó antes de comentar cuáles fueron las últimas gestiones para reactivar la iniciativa que, con todo, sigue frenada.

Paso de los Indios Juan Sánchez Pablo Albornoz

"Hace un año, en septiembre del año pasado, se hizo la última reunión de Unidad Técnica Mixta de Evaluación y Seguimiento (Utmes) en la que se aprobó la propuesta financiera de bancos alemanes. Pero este gobierno delegó en el banco Santander conseguir el dinero y está en ese trámite. Una vez que este banco traiga la propuesta económica con los seguros, intereses y garantías habrá que evaluar otra vez. Hace un año el riesgo país era de 1500 y hoy estamos cerca de los 2000 puntos. Evidentemente, ahí ya tenemos un conflicto. Luego hay otras internas con la UTE. En fin, todavía estamos lejos, los tiempos se van yendo y los gobierno cambiando", concluyó Sapag sobre la concreción del aprovechamiento multipropósito en un futuro cercano.