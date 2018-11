"Pasó un año del crimen y el abogado no hizo nada"

Neuquén. “No tenemos nada. Ya se cumplió un año de la muerte de mi hermano y no se hizo nada en la causa. No tenemos nada más que pena”, sostuvo entre lágrimas Mara, la hermana de Esteban Bertotto, el artesano que fue asesinado el 24 de septiembre de 2017 en su casa del barrio San Lorenzo. Hoy cumpliría 51 años y su hermana denuncia: “El abogado Palmieri nos estafó, no hizo nada en todo un año”.