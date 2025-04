Comodoro Rivadavia: tras el video de la batalla campal entre futbolistas, habló el presidente de la liga

"Se fue todo de las manos de un momento a otro", reconoció el titular de la Liga de Barrios comodorense. Por qué no actuó la Policía .

“Yo estaba en Rawson, fuimos a un provincial en el que fueron dos equipos de la Liga de Barrios de Comodoro a jugar y fuimos con ellos. A la vuelta nos llegaron mensajes y videos de lo que había pasado, recibí llamadas de todos y un montón de mensajes de lo que había sucedido”, contó Daniel Tallez, presidente de la Liga.

Violencia en el fútbol barrial de Comodoro Rivadavia

“Sentí mucha bronca porque esto opaca lo que venimos haciendo -agregó el directivo-. Los clubes vienen haciendo bien las cosas y nosotros lo mejoramos a esto, los clubes. Ver esto así es duro y más porque yo no me lo esperaba de estos dos equipos, porque comparten cancha”.

Dudas acerca de cómo empezó todo

En cuanto a los motivos que causaron la descomunal pelea entre futbolistas, Tallez reconoció que “hay miles de versiones” que provienen “de ambos equipos” y que todavía necesitan analizar con mayor profundidad la situación.

“Yo tengo que esperar a ver que pone el árbitro en el informe. Se fue de las manos de un momento a otro y terminó todo así”, indicó.

No obstante, confirmó que todo lo que ocurrió “fue entre los jugadores” de 20 de Junio y La Juventus, y no de eventuales hinchas.

“En el segundo tiempo hubo insultos y se armó el tumulto”, detalló, y agregó que después de eso, lo peor sucedió después de la finalización del partido. “Todo fue cuando terminó”, insistió el titular de la liga.

"Fue muy difícil actuar"

“Obviamente que vamos a tomar cartas en el asunto, esto no tiene que pasar -adelantó Tallez-. Repudiamos todo lo que es violencia, hace mucho que no pasaba algo así y no tiene que pasar. Vamos a jugar al fútbol nomás, todos esperamos para ir a ver a familiares y amigos”.

En cuanto al accionar policial ante la situación, el comisario Raúl Jones, segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, aclaró que la falta de intervención de la fuerza de seguridad respondió a que "no hubo una denuncia al respecto", y dijo que las autoridades policiales tomaron conocimiento de lo ocurrido solo a través del video viral.

No se recibió “llamada alguna al centro de monitoreo, por lo cual fue muy difícil actuar en tiempo y forma", detalló Jones.