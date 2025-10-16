El sindicalista de Chubut acusado de corrupción tendrá a 6 afiliados como querellantes y podrían ser más

Se trata de Guillermo Quiroga, referente de ATE en la provincia. Está acusado junto a su exesposa de haber desviado fondos por más de $50 millones.

Guillermo Quiroga, dirigente de ATE Chubut, es investigado junto a su ex mujer, Mirta Simone, quien fue secretaria administrativa del gremio.

La jueza de garantías de Chubut Eve Ponce, incorporó a seis nuevos querellantes en la causa que investiga a Guillermo Quiroga , exsecretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Chubut , y a su exesposa Mirta Simone por presunta administración fraudulenta de recursos del sindicato. La decisión judicial se produjo tras una audiencia en la Oficina Judicial de la capital provincial.

El caso que se investiga gira en torno al supuesto desvío de fondos por más de 50 millones de pesos pertenecientes al sindicato provincial, en el que Quiroga ejerció como secretario general de ATE Chubut , mientras que su ex esposa tuvo un rol importante vinculado a la administración de los recursos del gremio.

La medida que aceptó la jueza había sido rechazada por la defensa de los imputados. En la audiencia también participaron la querella y representantes de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFEDAP), que obviamente opinaron en distinto sentido.

Los seis afiliados que se sumaron al expediente judicial contarán con el patrocinio del letrado Alejandro Castillo, quien solicitó avanzar hacia la audiencia preliminar.

¿Más de 12.700 posibles querellantes?

Castillo remarcó que "existen muchos afiliados de ATE en condiciones de sumarse a la acción". Algo de eso refirió también el defensor de Quiroga, pero justamente para fundamentar la supuesta improcedencia de abrir el juicio a los representados por el sindicalista en sus años en el cargo.

En ese sentido, advirtió sobre la posibilidad de que más de 12.700 afiliados del gremio se presenten como querellantes en el proceso.

Romero además pidió que se unifiquen las acusaciones para preservar el derecho de defensa de su cliente. "Mi defendido debe saber con claridad de qué debe defenderse", afirmó.

Por su parte, el defensor Damián Dantonio, quien representa a Simone, respaldó el planteo de su colega sobre la necesidad de unificar criterios.

El fiscal general Lucas Papini, por su parte, explicó las particularidades del expediente. Señaló que en la causa existe una querella adhesiva y otra autónoma, por lo cual no corresponde unificarlas en esta instancia. Sin embargo, aclaró que habrá "una sola línea discursiva acusatoria".

Una de las audiencias judiciales en la causa contra el exsecretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga.

La jueza Ponce fundamentó la aceptación de los nuevos querellantes en que la causa involucra la administración del dinero de todos los afiliados de ATE.

Más allá de la advertencia del defensor, la magistrada estableció un plazo que se extiende hasta noviembre para que otros interesados puedan, eventualmente, incorporarse como querellantes.

Respecto al pedido de unificación de las acusaciones planteado por las defensas, la jueza consideró que no es el momento procesal adecuado para resolverlo. De todos modos, dejó constancia formal del planteo realizado.

"Inocentes hasta que se demuestre lo contrario"

Al finalizar la audiencia, la magistrada recordó que "los acusados Simone y Quiroga son inocentes hasta tanto se demuestre lo contrario".

Su decisión se interpreta como un nuevo revés para Quiroga en la causa. El anterior fue en mayo de este año, acaso más determinante: en esa ocasion, un tribunal rechazó la apelación de la defensa para que la causa dejara de ser tramitada en la Justicia penal, que continúa entendiendo en el caso.

Su abotado había planteado que el hecho del que se lo acusa a Quiroga debía resolverse en el marco de la Ley de Asociaciones Sindicales. Pero los jueces consideraron que el presunto desvío de fondos constituye un hecho con relevancia penal, ajeno a los procedimientos internos del sindicato.

Más tarde, a principios de septiembre, afrontó otra derrota en el proceso. Fue rechazado su intento de impugnar a los afiliados que lo denunciaron, dando origen a la causa. Ahora, suma a otros de sus representados en el banquillo de los presuntamente perjudicados por sus posibles maniobras fraudulentas.

El delito que se investiga en Chubut

Quiroga, exsecretario general de la filial chubutense de ATE, está siendo investigado junto a su exesposa por la presunción de que ambos, y en complicidad, desviaron hacia cuentas personales fondos aportados por los trabajadores afiliados al sindicato.

Mediante el acceso a la información de las cuentas bancarias de Quiroga y de Mirta Simone, expareja del sindicalista -habilitado por decisión judicial- y otras pruebas, se busca determinar a qué se debió la transferencia de fondos del gremio hacia dos cuentas, por $20.000.000 en cada caso, más un retiro en efectivo por caja de otros $7.000.000.

El presunto desvío de fondos que se investiga es por un total superior a los $50 millones, que se les descontaron de sus salarios a trabajadores del Estado de Chubut, y la Justicia deberá determinar si fueron utilizados para gastos relacionados con la actividad sindical o si fueron derivados a cuestiones personales del dirigente.

Guillermo Quiroga, exsecretario general de ATE Chubut.

El caso salió a la luz en 2024 cuando el fiscal de la Agencia de Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez, afirmó que había detectado que fondos del sindicato ATE "iban a parar a cuentas particulares de Quiroga". En ese marco, señaló que hubo transferencias por casi $30.000.000 y retiros en efectivo por más de $20.000.000.

Ya en 2023, un integrante de la Comisión Directiva de ATE Chubut había denunciado a Quiroga por "malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito".

"Nosotros analizamos el período comprendido entre 2019 y 2023, que es el período que tomamos a partir de la denuncia -explicó Rodríguez-, y lo que hemos detectado es que el monto de transferencias bancarias supera los 29 millones de pesos y hay otros montos también, del Banco Nación, donde venían los fondos directamente de ATE Nación”. De esa cuenta, indicó el agente fiscal, se habían retirado “por caja o por ventanilla más de 20 millones”.