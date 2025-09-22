La angustia de la familia del futbolista de Comodoro Rivadavia desaparecido en Chile: "¿Dónde estás, hijo mío?
Pasaron ocho días sin noticias de Gonzalo Carrillo, que fue arrastrado por la corriente mientras nadaba en un río. La búsqueda es intensa pero no hay datos.
Ya pasó una semana de la desaparición de Gonzalo Abraham Carrillo, el joven futbolista de Comodoro Rivadavia que fue arrastrado por la corriente mientras nadaba en un río de Chile, y pese a que se desplegó un fuerte operativo, la búsqueda aún no ha dado resultados.
Gonzalo, de 20 años de edad, jugaba en Comodoro Fútbol Club. Nació en Chile y hace cuatro meses había tomado la decisión de regresar al país vecino para vivir con su abuelo.
El domingo 14 de septiembre, entró a nadar al río Bueno, ubicado en el sur de Chile, a unos 10 kilómetros de la localidad de La Unión, donde se había radicado.
El joven, que estaba acompañado por amigos pero entró solo al agua, fue sorprendido por la intensidad de la corriente, que le imposibilitó el regreso a la ribera.
Entre la angustia y la desesperación, Lorena Almendra publicó un mensaje en sus redes sociales en el que transmite el duro momento que está atravesando la familia de Gonzalo y pide que continúen con la búsqueda hasta encontrarlo.
"Es muy largo de explicar mi dolor"
“Él es Gonza, mi hijo del corazón. Todavía sigue desaparecido; no sabemos si está vivo o muerto. Yo quiero y sigo sosteniendo por fe que mi hijo está vivo y hasta que no aparezca no diré lo contrario. Pido oración para que aparezca. La fe de cada uno de ustedes es un granito de esperanza para la familia y los amigos”, dijo Lorena.
“Hoy y cada día que ha pasado me he comunicado con su abuelo, Andrés Carrillo, para saber qué novedades hay. La respuesta de cada día es: ‘Aún nada, Lore’”, agregó.
La mujer explicó que permanentemente está en contacto para saber cómo continúan los operativos de búsqueda.
“Hoy pregunté (a Andrés) de qué forma están buscando: ¿solo buscan en esa zona o también más allá? ¿Cuánta gente está buscando? Su respuesta fue: poco a poco, hasta llegar al mar, porque ese río desemboca en el océano Pacífico. Ustedes no saben lo que mi mente se imaginó... Ojalá que sí, porque es muy largo de explicar mi dolor, mi impotencia, lo chiquitos que somos ante tan inmensa naturaleza”, expresó.
De Comodoro Rivadavia se había vuelto a Chile
La vecina de Comodoro Rivadavia pidió que reforzaran la búsqueda con más personal: “¿Cuánta gente participa? Mucha, pero poca a la vez: grupos especialistas, bomberos, carabineros, helicóptero; calculo que habrá también drones, pero me parece que es insuficiente ante tanta inmensidad”.
Almendra pidió el acompañamiento de la comunidad: “Solo me pregunto: ¿dónde estás, hijo mío? Quiero que esto llegue a mucha gente, a medios de comunicación, a entidades, clubes, si es posible a nivel nacional, para que su búsqueda se intensifique con más especialistas hasta que aparezca. Te amo, mi bebé, y quiero que estés vivo siempre”.
Gonzalo nació en Ancud, en la isla de Chiloé, y vivió en Chubut desde los siete años hasta que, a mediados de 2025, decidió volver a Chile para trabajar en un emprendimiento de lavado de camiones junto con su abuelo. Tiene 20 años y un hijo de dos, que vive con la mamá, en la Argentina.
