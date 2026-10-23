Guillermo Quiroga está imputado por desviar fondos millonarios del gremio ATE para provecho personal. Declararon los testigos propuestos por la Fiscalía.

Los gastos del sindicalista acusado de corrupción: un club exclusivo, cruceros, vuelos y la Clínica Cormillot.

Testigos de la Fiscalía que declararon en el juicio contra Gullermo Quiroga , el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) de Chubut acusado de desviar millones de pesos dell gremio a sus cuentas personales, detallaron gastos incompatibles con el nivel de ingresos formal del sindicalista.

Entre los 14 testigos que declararon, surgieron datos acerca de compras de lujo, viajes, alojamientos y hasta una internación en la conocida clínica privada de nutrición del doctor Alberto Cormillot.

Quiroga está imputado por administración fraudulenta. La acusación está a cargo del fiscal Lucas Papini.

El fiscal Papini y las querellas sostienen que el líder gremial financió estos gastos triangulando a su favor el dinero de los aportes de los afiliados al sindicato.

Uno de los testigos presentó información de los movimientos migratorios del acusado, obtenida con autorización a pedido del fiscal Omar Rodríguez, de la que se desprenden numerosos vuelos y también viajes en crucero.

Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut.

Por su parte, una representante legal de Aerolíneas Argentinas entregó el listado de vuelos de Quiroga correspondientes al período investigado, entre 2019 y 2023.

Los registros consignaron viajes a los Estados Unidos -puntualmente, uno de 12 días a Miami-, México, Uruguay y Chile, tanto en avión como en buque.

Un club exclusivo, muebles y electrodomésticos

También declaró una empleada del prestigioso club deportivo Myfanuy Humphreys, de Rawson, explicó el funcionamiento de la entidad, que confirmó la compra de un título a nombre de Quiroga.

Un ex socio de la institución confirmó, por su parte, que le vendió a Quiroga un título de la exclusiva pileta privada del club.

“Sacamos la cuenta antes de entrar y Quiroga en persona me lo pagó en dólares blue”, recordó el ex socio, Maximiliano Rivas.

Por otro lado, un trabajador de la empresa de fletes Oro Negro reconoció documentación y habló de traslado de muebles y sillones, concomprobantes vinculados a ATE.

Otro trabajador, de la firma de artículos para el hogar Torca, confirmó compras facturadas al sindicato pero con destino al domicilio del acusado.

En el mismo rubro, Gastón Costa, del área de Legales de la cadena de electrodomésticos Rodó, econoció la compra de una heladera LG por casi $ 1 millón, traslado incluido, por parte de Quiroga, y reveló la existencia de 37 facturas a nombre de ATE.

El "caro" tratamiento con Cormillot

Uno de los gastos que más llamaron la atención es el relacionado con la clínica Cormillot.

Evangelina Domenech, abogada del Grupo Cormillot, reconoció registros que ubicaron a Quiroga como paciente en habitaciones privadas de esa clínica en CABA, y alquilando equipos para monitoreo ambulatorio.

La testigo explicó que el centro de salud propiedad de Alberto Cormillot atiende nutrición y trastornos alimenticios. Y que es "100% privado".

“Los tratamientos son caros”, declaró sobre esas prestaciones médicas que el líder de ATE Chubut pagó con tarjetas de crédito y transferencias.

Respecto de las extracciones bancarias de efectivo de cuentas del Banco del Chubut, uno de los puntos que figura en la acusación del fiscal, el gerente de la sucursal Rawson de la entidad bancaria, Hernán Morica, identifico y certificó tickets por múltiples extracciones de efectivo por caja por parte de Quiroga entre noviembre de 2019 y diciembre de 2023.

Otros testigos aportaron información sobre compras de materiales y tareas realizadas en propiedades particulares.

El juicio continuará este lunes 26 de octubre con los testigos propuestos por las querellas y posteriormente, está previsto que declaren los testigos propuestos por la defensa del dirigente sindical de Chubut.