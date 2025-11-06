Muerte del futbolista atropellado en Chubut: ¿el adolescente que lo embistió corría una picada?

El fiscal espera resultados de pericias clave, que podrían agravar la situación del adolescente que embistió a Diego Melin (24) en Esquel .

Diego Melín, el futbolista del club San Martín de Esquel que murió atropellado cuando circulaba en bicicleta por esa ciudad de Chubut.

La investigación por la muerte de Diego Melín , el futbolista del club San Martín de Esquel que fue atropellado cuando iba en bicicleta por esa ciudad de Chubut , podría dar un giro con el análisis de las imágenes de cámaras de seguridad ubicadas cuadras antes del lugar del accidente.

El fiscal del caso, Carlos Caballo, confirmó en las últimas horas que en los próximos días se conocerán los resultados de pericias ampliadas que buscan establecer si el joven de 18 años que manejaba el Volkswagen Fox venía participando de una picada junto a otro vehículo.

"Estamos analizando si efectivamente estaban corriendo picadas, porque eso varía la calificación legal que puede imponerse al conductor", explicó Caballo a EQSNotas. El cambio en la carátula penal dependerá de estas pruebas que ahora se consideran determinantes para la acusación . Y los cargos contra el imputado podrían agravarse.

La pericia accidentológica inicial ya había establecido que el Fox circulaba a exceso de velocidad en el momento del impacto, sin intervención de otros vehículos durante la embestida.

Sin embargo, al revisar registros fílmicos tomados dos o tres cuadras antes del lugar del siniestro, apareció un segundo auto junto al que atropelló a Melín.

"En las cámaras de las cuadras anteriores se ve otro vehículo junto con este", señaló el fiscal. La hipótesis que se investiga es que ambos conductores venían compitiendo en una carrera ilegal.

"Podría haber sido que hicieron picadas dos cuadras antes y luego siguió con la inercia de la velocidad. Eso cambia la figura penal", precisó Caballo sobre la hipótesis que se investiga.

Secuestros y pericias pendientes

Días después del accidente, la policía de Chubut secuestró un segundo vehículo aparentemente vinculado al caso, y que sería el que aparece en las imágenes. Se trató de un Volkswagen Voyage que fue hallado en un allanamiento en la localidad vecina de Trevelin.

En el operativo, según se informó en aquel momento, incautaron también el teléfono celular de su conductor, que iba a ser análisado por los investigadores..

Diego Melin, futbolista atropellado en Esquel, Chubut.jpg

De todos modos, el fiscal no aclaró ahora si el vehiculo alcanzado en ese procedimiento el el mismo que aparecde en las grabaciones que están siendo peritadas.

Por otro lado, aclaró que los secuestros de autos que se dieron hace algunas semanas en Esquel no tienen relación con la investigación que encabeza y se podrían tramitar simplemente como faltas municipales.

Originalmente, la perito accidentóloga había trabajado únicamente sobre la escena principal del accidente en Av. Perón: zona de frenadas, desplazamiento, punto de embestida y detención del vehículo.

Ahora la pericia se amplió para incluir el análisis de cámaras de comercios y viviendas ubicadas varias cuadras antes del choque.

"Hay registros fílmicos previos, pero algunos aún no fueron visualizados a fondo. Queremos descartar todas las posibilidades y dar una respuesta a la familia", afirmó Caballo.

La familia del futbolista fallecido se mantiene informada de cada avance de la investigación. El fiscal explicó que la causa llegó a su despacho por congestión de trabajo en la Agencia de Análisis y Derivación de Casos, pero que tomaron intervención inmediata “para no seguir dilatando el proceso".

La trágica muerte del futbolista de Chubut

Melín, de 24 años, fue embestido cerca de las 2 de la madrugada del domingo 4 de mayo en el cruce de las avenidas Alvear y Perón, frente al predio de Gendarmería Nacional, en Esquel. El ciclista y el auto circulaban en la misma dirección.

La segunda jefa de la Unidad Regional Esquel de la Policía, Carolina Pauli, confirmó que tras el violento impacto, el ciclista quedó inconsciente y fue trasladado de urgencia al hospital en estado grave.

Diego Melin, despedida en redes.jpg

"En el momento en que se tomó intervención y se acercó el personal de salud, el ciclista se encontraba en estado de inconsciencia y fue trasladado al hospital", detalló la jefa policial.

El conductor del Fox fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado negativo. El vehículo contaba con toda la documentación en regla al momento del siniestro.

La condición crítica de Melian mantuvo sin cambios y sus allegados y el club donde jugaba y había logrado un valorado campeonato, se organizó una cadena de oración para pedir por él. Con dolor, luego se supo de su fallecimiento, registrado cerca de las 23.40 del martes 6 de mayo.