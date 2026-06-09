Se trata de una hembra joven que nació en cautiverio y fue liberada enero. "Adoptó el hábito de alimentarse de animales atropellados", explicaron.

Ruta 40: piden precaución por un cóndor andino que anda cerca de los automovilistas.

La asociación ambientalista Somos Huellas Patagónicas , de la provincia de Santa Cruz, difundió imágenes de una hembra de cóndor andino que fue liberada en Chile y posteriormente avistada en la Ruta Nacional 40, cerca de la ciudad de Perito Moreno.

Junto con la difusión de las imágenes, desde la organización santacruceña realizaron un pedido especial de precaución a los automovilistas que circulen por la zona, debido a un hecho inusual relacionado con Carmen , la joven ave de tres años de edad que nació en cautiverio y desde principios de 2026 vive en libertad.

“Ha adoptado el hábito de alimentarse de animales atropellados al costado de la ruta. En los últimos meses hemos recibido numerosas fotografías y videos que la muestran en esta situación”, indicó Franco Paz, presidente de Somos Huellas Patagónicas.

“Su juventud e inexperiencia generan un riesgo permanente, ya que suele permanecer cerca de la calzada y puede verse expuesta a nuevos accidentes. Con frecuencia es observada en el tramo comprendido entre Perito Moreno y Bajo Caracoles”, agregó el conservacionista.

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En atención a este peligro, Paz solicitó “a todos los conductores que reduzcan la velocidad y extremen las precauciones al circular por la zona”.

“Entre todos podemos ayudar a proteger a esta joven cóndor“, completó.

Carmen, una hembra migrante

Carmen nació en 2023 en el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces (CRAR) de Chile y fue liberada en enero en el Parque Nacional Patagonia, ubicado en las comunas de Chile Chico y Cochrane, en la región trasandina de Aysén.

En las fotografías enviadas a Somos Huellas Patagónicas por Margarita Mancilla y Angélica Vidal, de la Fundación Macá Tobiano -otra organización conservacionista de Santa Cruz-, se lo ve al alimentándose de los restos de un guanaco, al costado de la ruta, entre Perito Moreno y Bajo Caracoles.

“Cuando recibimos las fotografías, nos pusimos en contacto con la gente de Fundación Bioandina y luego logramos establecer comunicación con amigos de Chile para informar sobre el estado y la ubicación del ave”, explicaron desde Somos Huellas Patagónicas.

Paz agregó a sus recomendaciones la sugerencia de que quienes la observen y registren imágenes, se comuniquen con la asociación a través de sus redes sociales.

“Cada registro es importante para seguir conociendo sus movimientos y monitorear su estado”, explicó.

La misión del CRAR en Chile

En el CRAR chileno, el biólogo y conservacionista Eduardo Pavez, especializado en aves rapaces y, particularmente, en la conservación del cóndor andino, trabaja en la recuperación y liberación de cóndores.

“Gracias a este trabajo, se han logrado liberar decenas de cóndores en Chile y la Patagonia, muchos de ellos equipados con GPS -como es el caso de la hembra que actualmente ronda la Ruta 40- y transmisores satelitales para estudiar sus desplazamientos y comportamiento en la naturaleza”, explicaron.

En el Parque Patagonia del país vecino ya se han liberado decenas de cóndores, siendo Carmen uno de los más recientes junto con otros ejemplares bautizados Auquinco, Farellón, Liñique, Pumalín, Bagual y Eclipse.

Pavez es uno de los principales responsables técnicos y científicos del seguimiento de estas aves en Chile, donde se calcula que hay unos 1.500 a 2.000 cóndores andinos -especie catalogada como "casi amenazada"- en estado silvestre.