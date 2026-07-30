Definen la elevación a juicio oral en la causa contra Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut. Se lo acusa de haberse quedado con $22 millones.

Sindicalista acusado de corrupción en Chubut: piden que además de devolver la plata vaya preso.

La Unidad Anticorrupción de Chubut , junto con una ex dirigente y afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ), pidieron penas de cárcel efectiva para Guillermo Quiroga, secretario general de la seccional provincial del sindicato, acusado de un multimillonario desvío de fondos gremiales.

En la audiencia preliminar al juicio, el fiscal Lucas Papini pidió tres años y dos meses de prisión efectiva por el delito de defraudación por administración fraudulenta.

En tanto, las querellas -una en representación de la ex secretaria de Finanzas de ATE , Claudia Barrionuevo, y la otra de seis afiliados de la ciudad de Esquel - solicitaron una condena de cuatro años de cárcel efectiva, además de la devolución con intereses del dinero desviado.

Transferencias, tarjetas de crédito y retiros de efectivo

La suma original por la que se lo acusa a Quiroga es de $22.765.769 que habría traspasado de las cuentas del gremio hacia cuentas personales, si bien la investigación llegó a analizar transferencias sospechosas por más de $50 millones.

Quiroga es secretario general de ATE Chubut desde 2019.

Este viernes 31 de julio, la jueza Eve Ponce debe dictar la elevación a juicio oral de la causa o bien el sobreseimiento de Quiroga si validara los argumentos de la defensa, algo que hasta ahora fue descartado sistemáticamente en instancias previas del proceso.

Desde hace siete años, Quiroga es secretario general de la seccional Chubut de ATE.

En 2019 asumió el cargo desde el cual obtuvo el control del patrimonio sindical y acceso a la cuenta del Banco del Chubut en el que se depositaban todos los fondos derivados de aportes sindicales descontados de los salarios de los trabajadores del Estado.

De él también pasó a depender el manejo de los fondos que la administración nacional de ATE enviaba a la seccional Chubut.

De acuerdo con la acusación de Papini, entre agosto de 2019 y mayo de 2023, Quiroga desvió sistemáticamente fondos del sindicato mediante transferencias a cuentas personales propias en el mismo Banco del Chubut y los bancos Galicia, BBVA y Patagonia, además de realizar retiros en efectivo por ventanilla en la sucursal local del Banco Nación.

La jueza Eve Ponce debe definir la elevación a juicio de la causa contra el secretario general de ATE Chubut.

La ruta descripta en la investigación para los más de $ 22 millones continúa con transferencias de Quiroga a sus hijos, el pago de gastos personales y el de resúmenes de tarjetas de crédito. No se pudieron identificar otros destinos.

La defensa del lider de ATE Chubut

La estrategia de la defensa de Quiroga, representada por el abogado Oscar Romero, apunta a presentar la causa como una persecución nacida de una interna política dentro del gremio, por lo cual solicitó el sobreseimiento del dirigente sindical.

Romero sostuvo que ATE Nacional nunca recibió denuncias contra Quiroga ni detectó irregularidades en la gestión en Chubut.

El letrado afirmó, en base a eso, que la Fiscalía no tiene potestad para entrometerse en la administración interna de ATE. Y sugirió que la denuncia surgió de un sector que en ese momento enfrentaba a Quiroga en las elecciones provinciales del sindicato.

Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut, durante la audiencia preliminar de la causa en su contra.

De acuerdo con el abogado, los investigadores “fueron de pesca e hicieron un festival enviando más de 100 oficios para ver qué conseguían contra Quiroga”.

“Incluso -agregó- hay transferencias de la propia denunciante Barrionuevo, pero esto no llamó la atención, sólo Quiroga”.

En respuesta, tanto el fiscal como los abogados de Barrionuevo, Danilo Sepúlveda, y de los afiliados de Esquel, Alejandro Castillo, sostuvieron que los planteos de la defensa de Quiroga ya fueron expuestos y desestimados por otros jueces en instancias previas del proceso.