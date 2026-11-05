"Es de colección", dice Alejandra Barrionuevo. La atleta senior de Chubut fue invitada a participar de la prueba que se realiza cada año en Puerto Argentino.

Sortea una camiseta firmada por Paredes y otros jugadores de Boca para poder correr una maratón en Malvinas.

Todos los años, en marzo, en Puerto Argentino se corre la Stanley Marathon, una prueba de 42,195 kilómetros en la capital de las Islas Malvinas.

Alejandra Barrionuevo, una mujer de Rada Tilly, provincia de Chubut , fue seleccionada para participar en la categoría senior de la edición 2027 y, con una ayudita de jugadores y exjugadores del plantel de Boca Juniors, j unta los fondos para poder viajar.

Hace pocos días, Alejandra recibió la confirmación oficial de que podrá participar de la prueba, después de que otro corredor argentino que había sido invitado debió desistir.

"Me llaman el lunes y me dicen que sí, que había quedado inscripta por esta razón, y el martes me llegó la confirmación desde las Islas Malvinas. Es una maravilla que no puedo creer", le dijo al noticiero local Buen Día Comodoro la atleta de 58 años.

La semana pasada se informó que el Ente Comodoro Deportes, que depende de la municipalidad de Comodoro Rivadavia, aportará fondos para que Alejandra pueda viajar y competir en Puerto Argentino.

Alejandra Barrionuevo, maratonista senior de Rada Tilly, Chubut.

No obstante, los costos siguen siendo una dificultad importante. Según explicó la chubutense, los valores de los pasajes aumentaron mucho desde que recibió la confirmación para participar.

Además, de por sí, es un viaje caro debido a que tiene que ir de Comodoro Rivadavia hasta Río Gallegos, luego a Punta Arenas, en Chile, y finalmente, de allí a Malvinas.

A esto debe sumarle el costo de alojarse durante siete días en las islas,

La camiseta de Boca firmada por Paredes

Para reunir el dinero, decidió sortear una camiseta de colección de Boca Juniors, firmada por integrantes actuales y recientes del plantel xeneize, incluyendo al campeón del mundo Leandro Paredes.

“Empecé una rifa: tenía mi camiseta firmada por los jugadores”, explicó Barrionuevo, y la definió como “una camiseta de colección”.

Entre los futbolistas que firmaron la camiseta enmarcada, mencionó a Paredes, el Changuito Exequiel Zeballos, Ayrton Costa, Edinson Cavani y varios más.

Los números para participar por la camiseta cuestan $20.000 y habrá solo 100, que espera colocar antes del 29 de noviembre, cuando tiene previsto hacer el sorteo.

Con el objetivo de evitar posibles campañas falsas a su nombre, la atleta remarcó que el alias Ale.barrio.17 es el único habilitado para colaborar.

Dos primos suyos murieron en la guerra

Más allá del desafío de correr la maratón, el viaje a las Islas Malvinas tendrá otro significado para Alejandra, ya que perdió dos familiares cercanos en la guerra de Malvinas a los que quiere homenajear con su viaje.

"Tuve dos primos en el ARA General Belgrano; fallecieron y no se encontraron los cuerpos”, explicó, y agregó que el recuerdo no es solamente para sus primos “sino por los 323 chicos que se perdieron en el General Belgrano”.

La maratón tiene reglas estrictas respecto de los colores argentinos: no se puede llevar nada relacionado con la bandera albiceleste en la vestimenta u otros elementos de competición.

“A mi me pesa”, reconoció la chubutense. De todos modos, aclaró, viajará con la bandera nacional y la de Comodoro Rivadavia, para llevarlas al Cementerio de Darwin.