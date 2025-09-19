Suman buzos a la búsqueda del futbolista de Comodoro Rivadavia que fue arrastrado por un río en Chile

Gonzalo Carrillo fue llevado por la corriente mientras nadaba. El operativo lleva cinco días sin rastros del joven de 20 años.

A cinco días de la desaparición de Gonzalo Abraham Carrillo, el futbolista de Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut , que fue arrastrado por la corriente de un río en Chile , las autoridades del país trasandino intensificaron la búsqueda que se realiza sin pausa desde el domingo pasado.

Este jueves se sumaron buzos criminalistas del Departamento de Operaciones Subacuáticas (Deosub) de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabajan junto a la Brigada de Homicidios de la ciudad de Valdivia , el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, Bomberos y equipos de rescate de la ciudad de Osorno.

También se dispusieron sobrevuelos en helicóptero para ampliar el radio de búsqueda con imágenes aéreas.

El joven comodorense fue llevado por la corriente durante la tarde del domingo, mientras nadaba cerca del puente de la Ruta T-71 que conecta la comuna de Río Bueno con la Ruta Nacional 5 de Chile.

El lugar está situado en el sur del territorio chileno, unos 80 kilómetros al sur de la ciudad de Valdivia y a aproximadamente 130 al norte de Puerto Montt.

Se había ido de Comodoro Rivadavia

Gonzalo es chileno, nacido en Ancud, una ciudad de la isla de Chiloé, en la región de Los Lagos de Chile.

Desde ahí se mudó a Comodoro Rivadavia, donde estuvo radicado durante varios años y jugaba en la división Reserva de Comodoro Fútbol Club.

Cuatro meses atrás regresó a Chile para instalarse con su abuelo en la localidad de La Unión, capital de la provincia de Ranco, ubicada a unos 10 kilómetros de Río Bueno.

La emergencia por su desaparición se activó el domingo alrededor de media tarde cuando la Cuarta Comisaría de Carabineros de Río Bueno recibió una llamada que reportaba que una persona se encontraba nadando en el río Bueno y estaba siendo arrastrada por la fuerte corriente.

De acuerdo con el relato oficial, Carrillo se hallaba junto a otras personas pasando la tarde en la orilla del río cuando decidió entrar al agua a nadar. El joven futbolista fue sorprendido por la intensidad de la corriente, que le imposibilitó el regreso a la ribera.

Las dificultades de la búsqueda

Según la información entregada por Carabineros, el joven estaba acompañado por un grupo de personas en la orilla pero ingresó solo al agua. Aunque no se entregaron detalles sobre las circunstancias exactas en las que decidió nadar, sí se estableció que el arrastre por la fuerte corriente fue el factor determinante en su desaparición.

Las condiciones del río impidieron que los Bomberos realizaran un rescate inmediato, ya que no se podía garantizar la seguridad del personal, en un sector que presenta dificultades de consideración para maniobrar.

A partir del lunes, a las tareas ya iniciadas por Carabineros y Bomberos se sumaron detectives de la Brigada de Homicidios, quienes comenzaron a investigar las circunstancias de la desaparición junto al Ministerio Público Fiscal, que instruyó diligencias para esclarecer los hechos.

A su vez, la Sección Aeropolicial de la PDI comenzó a realizar sobrevuelos en la zona sobre el río Bueno para ampliar el radio de búsqueda y reforzar las labores en tierra con imágenes aéreas, permitiendo registrar distintos tramos del río y sus márgenes.

Las características y condiciones que presenta el río Bueno, con un caudal alto y corriente impetuosa tras lluvias recientes que afectaron la zona, limitaron las posibilidades de una intervención rápida y segura para los equipos de emergencia.