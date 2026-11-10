La Unión Internacional de Ciencias Geológicas la eligió junto a otros dos sitios del país. Es famoso por el difícil desafío que representa para los escaladores.

Un cerro turístico de la Patagonia entró en la lista mundial de lugares de máximo valor geológico.

El complejo montañoso del Fitz Roy , en El Chaltén , provincia de Santa Cruz , fue incluido en la lista de patrimonio geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS).

El organismo lo sumó a su tercera selección de 100 sitios de relevancia mundial, que dio a conocer durante su encuentro internacional sobre patrimonio geológico, realizado en Portugal desde el miércoles 4 de noviembre de 2026 .

La elección no responde solo a la belleza del paisaje , sino al valor científico de sus rocas .

Lo cierto es que la IUGS suma un nuevo reconocimiento al lugar, ya aclamado en el mundo por su valor turístico y muy especialmente por amantes del treking y por montañistas que llegan desde todas partes del planeta para escalar el cerro, considerado uno de los desafíos más difíciles aún para los más experimentados.

Patrimonio geológico 2026: qué es la lista de la IUGS

En la nómina oficial, el complejo plutónico figura con el nombre “Granitic Towers and Spires of the Fitz Roy Plutonic Complex”, que puede traducirse como torres y agujas graníticas del Complejo Plutónico Fitz Roy.

Es el sitio 281 de la lista completa que viene elaborando la organización en tandas de 100, y aparece en la categoría “Geomorfología y procesos geológicos activos”, según precisó Ahora Calafate.

El evento de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) realizado en Portugal para seleccionar 100 lugares del mundo de alto valor geológico.

En rigor, el reconocimiento abarca el Fitz Roy, el Cerro Torre y buena parte de las torres y agujas graníticas de ambos cordones montañosos.

La descripción oficial resume el motivo de la elección: “Imponentes torres y agujas graníticas modeladas por procesos de formación de montañas y antiguas glaciaciones”, fundamenta.

Más de 150 especialistas de 49 países

La IUGS es una de las principales organizaciones científicas del mundo dedicadas al estudio de la Tierra. Reúne a decenas de países y forma parte del International Science Council.

Su programa evalúa sitios por su valor científico internacional y por ser algunos de los mejores ejemplos del planeta para entender procesos y características geológicas.

En esta tercera selección participaron 156 especialistas de 49 países.

Argentina logró incorporar tres sitios. Además del complejo santacruceño, fueron elegidos el Cerro Aconcagua, en Mendoza, y el Campo de Piedra Pómez, en Catamarca.

Las propuestas las presentó el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), con participación de especialistas externos.

El Fitz Roy, el magma y el granito patagónico

Estas montañas integran un cuerpo rocoso bastante homogéneo, de unos 45 kilómetros cuadrados, formado principalmente por rocas ígneas plutónicas.

Nacieron cuando enormes volúmenes de magma se abrieron paso en la corteza terrestre y quedaron atrapados en profundidad.

Complejo Fitz Roy (foto de Ahora Calafate).

Allí se enfriaron muy despacio, durante cientos de miles de años, hasta convertirse en granito y granodiorita, ricas en cuarzo, feldespatos y biotita.

Un estudio publicado en 2012 en la revista Tectonics determinó que el Complejo Plutónico Chaltén se construyó con inyecciones sucesivas de magma, en un lapso geológicamente muy corto.

La edad de la montaña

Las dataciones de cristales de circón lo ubican entre 16,90 y 16,37 millones de años atrás, de modo que la mayor parte del conjunto se habría formado en unos 530.000 años.

No se trató de una sola masa de magma que se solidificó de golpe, sino de varios pulsos magmáticos que fueron construyendo el complejo.

Entre las unidades más jóvenes figura el granito del Cerro Torre.

Los análisis indican que el magma se alojó originalmente a entre 8 y 10 kilómetros de profundidad.

Hoy esas mismas rocas forman cumbres de más de 3.000 metros, a la vista sobre la estepa patagónica.

Entre un punto y otro mediaron millones de años de levantamiento de la cordillera, erosión y retiro de las rocas que cubrían el cuerpo plutónico.

Cómo se esculpieron las agujas de El Chaltén

Pero el alzamiento de los Andes no alcanza para explicar la forma actual del complejo. La erosión fue decisiva.

Los ríos y, sobre todo, los grandes glaciares que cubrieron esta parte de la Patagonia en sucesivos períodos fríos se llevaron material y excavaron a fondo los valles.

SEGEMAR destaca que esa intensa acción glaciar dejó al descubierto las rocas plutónicas y dio forma al paisaje alpino del complejo El Chaltén, con el Fitz Roy como cerro principal.

También influyó el propio granito.

Las fracturas que ya tenía la roca facilitaron que la erosión trabajara sobre ciertos planos y terminara aislando paredes, pilares y agujas.

El resultado son paredes casi verticales y torres de granito que sobresalen entre glaciares y valles profundos.

La selección de la IUGS valora justamente esa combinación de procesos internos de la Tierra, como el magmatismo y la tectónica, y procesos de superficie, en particular la erosión glaciar.

En un mismo paisaje se pueden leer la intrusión del magma, su enfriamiento y cristalización, el levantamiento de la cordillera, la exposición de las rocas profundas y millones de años de erosión.

Investigaciones recientes todavía intentan determinar cuánto de esa elevación y exhumación se debe a procesos tectónicos y cuánto al poder erosivo de los glaciares patagónicos.

De montaña turística a sitio geológico en Santa Cruz

El nuevo reconocimiento llega casi un año después de otro, de naturaleza distinta.

El 12 de noviembre de 2025, la International Mountain Tourism Alliance (IMTA) declaró al Fitz Roy “Montaña Turística de Fama Mundial”, en la categoría Natural.

El Chaltén, en destino turístico premium de Santa Cruz.

El anuncio se hizo durante la Conferencia Internacional sobre Turismo de Montaña y Deportes al Aire Libre, realizada en China.

La candidatura argentina había sido impulsada con participación de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, la provincia de Santa Cruz y el Municipio de El Chaltén.

Aquella distinción respondía al valor turístico del cerro. La de ahora pone el foco en su valor científico como testimonio la historia geológica del planeta.