La corte de Chubut condenó al secretario general del gremio docente por destrozos en un edificio público de Rawson. Deberá pagar más de $5.000.000.

Un importante sindicalista zafó de la cárcel pero pagará una suma millonaria y no puede apelar.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó por unanimidad un recurso de impugnación extraordinaria interpuesto por el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut ( ATECh ), Daniel Murphy, en el juicio penal que se le seguía por daños ocasionados en edificios públicos de la provincia durante una manifestación realizada en la ciudad de Rawson.

La causa judicial fue iniciada por el Estado provincial que acusó a Murphy de haber causado destrozos en una de las entradas del Ministerio de Economía de Chubut durante una movilización que tuvo lugar en junio de 2023.

En el mismo inmueble también funcionaban las oficinas de Infraestructura y la Fiscalía de Estado.

Dos apelaciones infructuosas

En febrero de 2025, la jueza Eve Ponce firmó la sentencia original contra el sindicalista, condenándolo a un año de prisión en suspenso pr el delito de “daño agravado”.

Daniel Murphy, secretario general del sindicato docente de Chubut.

Esta pena fue sucesivamente apelada por el abogado defensor del líder de ATECh, Juan Salgado, pero la confirmó primero la Cámara en lo Penal de Trelew y, ahora, el máximo tribunal de la Justicia chubutense, por lo cual a Murphy ya no le queda otro recurso posible.

Aunque no irá preso, ya que la pena es en suspenso, sí deberá abonar una cuantiosa suma en concepto de costas por el juicio, que la jueza Ponce estipuló en 30 módulos JUS (la unidad de valor considerada por la Justicia) para el abogado de la querella y 40 módulos más para su propio abogado defensor, lo que totaliza 70 módulos.

A cuánto asciende lo que debe pagar Murphy

En el momento de la sentencia original, la suma equivalente a los 70 módulos totalizaba algo menos de 3.800.000 pesos pero, como el valor de los módulos JUS de Chubut se actualiza mensualmente, ahora Murphy debe pagar en total $5.466.451,20 (70 módulos a un importe de $78.092,16 cada uno), importe que continuará actualizándose hasta que se efectivice y quede registrado judicialmente el pago.

La Sentencia del Superior Tribunal de Justicia lleva la firma de su presidente, Javier Raidán, los ministros Mario Luis Vivas, Camila Banfi Saavedra, Silvia Bustos, Ricardo Napolitani y el juez de Cámara Diego Ariel Trad.

El tribunal concluyó que el inmueble afectado constituye un bien de uso público, ya que allí funcionan organismos estatales a los que la ciudadanía concurre para realizar trámites y acceder a servicios públicos.

El argumento de la fiscal de Chubut

En la acusación a Murphy, la fiscal Florencia Gómez argumentó que el sindicalista, como principal responsable de la protesta de junio de 2023, actuó de manera deliberada e irresponsable al romper a patadas un vidrio del hall del Ministerio, generando un peligro significativo en un contexto de manifestantes enardecidos.

La fiscal dijo que Murphy, debido a su amplia experiencia sindical, no solo comprendía las consecuencias de sus acciones, sino que además debió actuar con responsabilidad dado su rol de liderazgo.

"El hecho de que él, como figura pública, haya generado el daño en lugar de contener la violencia, muestra una escalada de riesgos que podría haber derivado en consecuencias mucho más graves", indicó Gómez.