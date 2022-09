Patovicas atacaron a latigazos a un joven a la salida de un boliche

Embed

Desde el boliche, repudiaron la situación y emitieron un comunicado en el que dicen que las instalaciones fueron alquiladas y que los patovicas eran personal tercerizados.

Nicolás, el joven atacado, contó a la prensa local que desconoce el motivo por el cual comenzaron a agredirlo y reconoció que si no fuera por la intervención de su novia "lo mataban".

"Fuimos a pasar nuestro día en Odontología, estábamos con el grupo de la facultad y mi novia y de la nada vino un hombre, me agarró del cuello y nos empezaron a sacar, el motivo por el que me sacaron nadie lo sabe. Le dijimos 'por qué nos están sacando' y nos empezaron a pegar trompadas por todos lados", relató la víctima.

Tucumán. Patovicas atacaron a latigazos a un joven en un boliche.

"Estaba bailando con mis amigas y de la nada me sacaron y todos quedaron sorprendidos. Me tiraron al piso y no me dieron motivos. Vino uno y me pegó una trompada en la boca y ahí me sangró. Me dio mucha bronca porque estaba disfrutando de la fiesta y ahí tuve una reacción contra él", agregó. Tras esto a Nicolás lo tiraron al piso y allí comenzó a sentir patadas y latigazos. Reconoció que en un momento perdió la conciencia.

"Si no fuera por mi novia para mí me iban a matar. Me pegaban patadas en la cabeza hasta que ella logró saltar y me pudo cubrir y sacarme del piso para que no me siguieran pegando. Gracias a Dios que se pusieron a grabar porque por eso dejaron de pegarme cuando se dieron cuenta", agregó Nicolás, que junto a su novia ya hicieron la denuncia policial.