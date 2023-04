Patricia Bullrich deja la presidencia del PRO para postularse como precandidata

Bullrich destacó “la grandeza y generosidad” del ex presidente.

Bullrich destacó “la grandeza y generosidad” del ex presidente.

Patricia Bullrich anunció que se tomará licencia en el PRO para postularse como precandidata presidencial. "Por respeto a los valores que me guían, debiendo ser siempre consecuente con la verdad, se torna imprescindible que mis actos sean claros y no se confunda la institucionalidad partidaria con mi precandidatura a Presidenta de la Nación", explicó la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri en una carta enviada a los miembros del Consejo Directivo del PRO.