Patricia Bullrich trató a Sergio Massa de "miniministro"

De recorrida por la ciudad de Mar del Plata, la ex ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri se reunió con empresarios, comerciantes y productores. Desde la Costa, se despachó contra el ministro de Economía. “Esperábamos que Massa tomara las decisiones que había que tomar, porque llegó diciendo que era el superministro y ahora es el miniministro, porque no está haciendo lo que tiene que hacer y está tratando de dejar todo para próximo Gobierno. Desde ahora, estamos alertando a la población de lo que están haciendo, para que sepan con lo que nos vamos a encontrar”, le pegó Bullrich.

Cuando el Frente de Todos aún no definió a sus precandidatos presidenciales, y con Sergio Massa como uno de los posibles aspirantes, Bullrich dijo no estar preocupada: “Me da lo mismo quién se presente del otro lado. Nosotros estamos discutiendo ideas versus ideas, acción versus acción; ellos que pongan a quien quieran, no es un tema nuestro”. Y se refirió a la vicepresidenta, líder del Frente de Todos. “Cristina tiene un peso político en su fuerza política, pero ese peso se va reduciendo. Muchos ciudadanos que siempre votaron al peronismo se dieron cuenta que llegó un fin de época. Todos los argentinos quieren un cambio de fondo, y ahí no hay grieta”, remarcó Bullrich.