Paulo, cuidá a la niña

En una nota con Intrusos, Catherine Fulop, madre de la joven de 21 años, por primera vez habló del supuesto romance y reveló que la parejita se mantiene en contacto.

Con cara de asombro, Cathy fue medida al hablar del nuevo noviazgo: “No lo sé. Yo no los he visto... Ella tiene confianza con nosotros. Cuando empezamos a escuchar estas cosas, nos contó que sí, que con Paulo se hablan, por supuesto. Pero yo no creo que sean nada. Sería difícil. Ella está comenzando su carrera y él está viviendo lejos”.

En el momento en que el cronista le consultó si aprobaba la relación, Cathy titubeó: “No sé, no lo conozco todavía, no sabía quién era cuando empezaron a decir eso. Pero lo único que me interesa de Paulo es que sea buena persona y que se porte bien con mi niña, que es una buena persona también. Eso es lo único que me importa”.

A su turno, Ova Sabatini bromeó cuando le mencionaron que a Paulo Dybala “le va bien”: “No lo conocí, no lo conocí”. Pero luego se corrigió: “¡Cómo no lo voy a conocer! Soy futbolero, pero no sé nada. Me tienen en ascuas… A mí Oriana me comenta todo, pero no estoy autorizado a hablar. Igual, no lo conocí todavía, así que no puedo opinar. Todavía no lo agarré en orsai”.

Clarito: “Lo único que me interesa es que sea buena persona y que se porte bien con mi niña”.

Medida: Fulop confesó que no conoce a Dybala pero aseguró que su hija le contó que habla con el futbolista.