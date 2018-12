"Conforme con los objetivos cumplidos. Mas del 100% de lo presupuestado en obra. Hay que ganarle tiempo, enero, semana santa, julio. Cumplimos todos los objetivos que nos propusimos", agregó.

En ese sentido, Quiroga señaló que ya se completó la obra que correspondía a la Municipalidad del Metrobus y remarcó que está listo en un 98%. "Falta la parte de Nación, emplazamiento de las paradas, parquización, ornamentación, iluminación y señalización vertical, que estará terminado a mediados de febrero", añadió.

El intendente manifestó que en el resto de las obras que se realizaron en la ciudad, significó endeudamiento cero para los neuquinos. "Lo hicimos con lo que recaudamos", manifestó.

Además, destacó el desarrollo en la zona oeste. "El asfalto antes llegaba hasta Bouquet Roldán. Regularizar asentamientos llevo mucho tiempo, la laguna San Lorenzo, el canal Racedo, las 1099, Gregorio Álvarez, no tenia estructura de ciudad ni siquiera de pueblo sino de aldea", dijo y resaltó que no siempre le criticaron que no sea hacían obras en esa zona de la ciudad y es mentira.

Sobre la Avenida de los Ríos destacó que es una situación de hecho. "No va a ir un aula en el medio de la ruta, hay que actuar con buena fe y con sentido común", manifestó en relación a las críticas de la UNCo.

LEÉ MÁS

Pechi celebró que la Muni terminó su parte del Metrobús

Liberan al tránsito parte de Avenida del Trabajador