En este sentido, apuntó a la construcción del Metrobus, que será “una de las grandes obras que le va a cambiar la vida a los neuquinos”.

Además, nombró el rediseño del transporte público haciendo mención del anillo vial para delimitar la ciudad, la construcción de una Avenida Urbana en la Ruta 22 y un segundo metrobus, que buscará unir varias ciudades del Alto Valle.

Por otro lado, nombró las obras de pavimentación, la apertura de calle para agilizar el tránsito, la construcción de la Avenida de los Ríos, que unirá el río Neuquén con el Limay. “Nos resta resolver ahora uno de los puntos de mayor conflicto para el tránsito: la rotonda de Ruta 7 y Dr.Ramón”, expresó.

Embed

Además, adelantó que buscarán consolidar otros corredores en la zona oeste, nombró a la calle Casimiro Gómez y recordó que en el año 2007 el Municipio firmó un convenio con Provincia, en la gestión del ex gobernador Jorge Sobich, para ejecutar la obra en ese sector “que se convertiría también un acceso a la Autovía Norte”.

Sin embargo, “Pasaron los años y no tuvimos mayores novedades. Le recordé la existencia del convenio también al ex gobernador Jorge Sapag pero tampoco hubo respuestas. Lo mismo hice con el actual gobernador, Omar Gutiérrez, y hasta el momento no tuvimos noticias”, agregó.

En su discurso, el intendente también hizo alusión a la pavimentación de la calle Futaleufú , el traslado del Municipio al Oeste, la apertura de las calles del predio de la U9 y la calle Lanín.

Sobre el destino que tendrán las tierras de la unidad penitenciaria, el intendente aseguró que deberá ser definido por Nación, “que es dueña de las tierras”.

“Lo que puedo adelantarles es que esto no se tratará simplemente de una apertura de calles sino que el próximo 21 de febrero estaremos presentando y poniendo en marcha una verdadera reconversión urbana de un sector privilegiado de la ciudad, contenido en un máster plan que el Estado Nacional tiene para desarrollar en esa superficie”, indicó.

Por otro lado, el jefe comunal se refirió a sus quince años de gestión y recordó sus primeros períodos."Estoy transitando décimo quinto año como intendente, un privilegio, estaré eternamente agradecido a Neuquén. Han sido 15 años de mucho e intenso trabajo, de desafíos permanente", manifestó.

Quiroga rememoró su asunción en el año 1999, cuando tomó el cargo "con la mochila cargada de quimeras y utopías". "El pueblo que recibimos se fue transformando en la capital más importante de la Patagonia", indicó.

"El presente nos encuentra con equipo de gobierno consolidado porque no hay forma de hacer las cosas si no hay equipo, que está convencido sobre lo que quiere para la ciudad, en un Neuquén que está en permanente transformación", expresó.