Esto fue motivo para un nuevo cruce, ya acostumbrado, en medio de la puja preelectoral que hay entre el MPN y el quiroguismo. “Fue una berretada, no me invitaron. Es más, averigüé por las dudas para ver si se había perdido la persona que traía la invitación y en realidad no había ninguna duda, no estaba prevista la invitación”, expresó en declaraciones radiales.

El acto se realizó el lunes por la tarde con el gobernador Omar Gutiérrez y su gabinete a la cabeza, en un escenario como si se tratara de un desfile aniversario. Si bien Quiroga emitió una carta de salutaciones, ayer aclaró que nunca fue invitado al acto policial.

“Lo que me llama la atención es que a algunos secretarios del Ejecutivo les mandaron la invitación”, agregó el jefe comunal, aunque evitó dar nombres.

La pelea entre Pechi y los funcionarios del MPN se viene gestando desde hace tiempo. Tuvo un momento de fuerte contrapunto con el EPAS, que terminará, en algún momento, con la firma de un contrato para analizar quién se hace cargo de las pérdidas que tiene el sistema de agua y cloacas.

En el plano partidario, el último cruce fuerte fue por la denuncia de las afiliaciones supuestamente falsificadas que hizo un sector UCR, de cara a su interna del 28 de mayo. El radicalismo quiroguista cree que el partido provincial ayudó a realizar la maniobra.

“Sé que la Policía ha pasado momentos difíciles. El gobierno de la provincia a veces no sabe si ir a apoyarlos o no, yo nunca he tenido ninguna duda”. Horacio Quiroga Intendente de Neuquén