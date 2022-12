Pedir ayuda para abortar en Neuquén: ¿quiénes llaman y por qué?

“Llaman porque quieren ser acompañadas por nosotras”, aseguró Luján Peralta, una de las tres activistas que atiende la línea 299-4722618, puntualizaron desde la organización feminista. El 65% de quienes llamaron y respondieron la encuesta lo hicieron porque confían en la organización. El 11% llamó porque no quiere ir al sistema de salud, y un 20% por ambos motivos.

En relación a las causas que motivan el contacto telefónico, las principales respuestas fueron: “Se que me van a ayudar, acompañar y contener” (44,63%), “Porque ya aborté con ustedes” (22,74%), “Porque acompañaron a gente que conozco y me las recomendaron” (18,57%), “Se que no me van a juzgar” (16,44%), “Me van a ayudar más rápido que en el sistema de salud” (13,63%).

Sobre la forma en que se enteraron de la existencia de la línea telefónica, el 40% dijo que fue por el "boca en boca", el 30% tenía el número porque ya había sido acompañada antes y un 21% por las redes sociales. Un dato llamativo del informe revela que entre las personas que primero accedieron al sistema de salud y luego llamaron a la línea el 32% obtuvo el número por parte de personal de salud.

Respecto a la letra de la ley y cómo acceder efectivamente al derecho que contempla, el 32% dijo no saber nada, o muy poco. “En un principio muchas no sabían que el aborto era legal, y que había salido hace varios meses la ley. Algunas personas sí sabían que era legal pero no sabían cómo acceder, a dónde ir, si las iban a maltratar. Al día de hoy sigue pasando pero no tanto”, contó Luján.

El 32.8% de las personas que llamaron a Socorristas y respondieron la encuesta, tenía entre 25 y 29 años; el 23.5% entre 21 y 24 y el 22.5% entre 30 y 34. El 66.2% manifestó tener hijes y el 47.6% vivir en Neuquén Capital. Uno de los principales cambios que advirtieron las telefonistas luego de la sanción de la ley es que gran parte de quienes deciden abortar llaman con menor tiempo de gestación: el 78% tenía entre 3 y 8 semanas de gestación y el 13% entre 9 y 14 semanas y el 7% no tenía seguridad de las semanas, al momento del llamado.

La Revuelta apuntó que los datos arrojados en la encuesta evidenciaron "la necesidad de informar, difundir y hacer vivir la ley 27.610. Porque, aunque el derecho esté reconocido, muchas veces el acceso no es igual ni equitativo en todos los servicios de salud de Neuquén" y destacó que, igualmente, "la ley sí trajo un marco de 'tranquilidad'".