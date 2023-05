Pehuenia: Fabricio Ávila marca el rumbo de la coctelería

¿Un bartender puede cambiar drásticamente la sensación general que nace en la boca y que eso repercuta en el resto de tu organismo? Si! , ¿Podríamos decir que un bartender tiene un poder? off course! . ¿Todos saben usarlo?, no, solo algunos, quizás muchos. Por eso querida lectora, querido lector, cuando se cruce con un bartender abrácelo, son seres imprescindibles.