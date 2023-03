Peláez: "Que el MPN haya ganado la ciudad es un retroceso"

- Hace tiempo venimos marcando diferencias y críticas en cuanto a la gestión. Hacemos un diagnóstico político y digo que nivel provincial estamos en un régimen feudal, donde no hay alternancia ni equilibrio de poder, con una cultura azul de apropiarse de los estamentos del estado. En ese sentido el hecho de que hayan ganado la ciudad de Neuquén generó un retroceso, que se ve en el momento de aumentar la planta política. Quiroga la dejó con 2.750 empleados y Gaido la llevo a 3.650. Hay un derroche de dinero en propaganda y cartelería callejera y es todo dinero que no va a don debe ir, que es a la mejora de la vida de la gente.

- ¿En qué aspectos?

- Barrios enteros que no tienen conexión al gas, al agua, mal servicio de saneamiento, con un transporte público que se deterioró mucho. Quiroga les dejó un servicio que vendía 88 mil pasajes por día y cuando se terminó Indalo se estaban vendiendo 64 mil, consecuencia de que no se ejerció un control sobre el servicio. Dejaron que todo vaya empeorando y ahora nos prometieron un sistema de competencia y terminamos en otro monopolio, con un boleto que se fue a 130 pesos.

Juan Pelaez 04.jpg

- Y más allá de esto ¿Cómo evalúa el nuevo sistema de colectivos?

- Era muy deficiente lo de Indalo pero por malos controles también. Las empresas ahora vinieron con coches nuevos y más unidades y eso es bueno, sin duda. Esto mejora la cobertura, pero el sistema no ha cambiado, ya que las paradas son iguales, la idea, de acuerdo con el informe de las universidades del Comahue y La Plata, era que en las paradas hubiera lugar para las bicicletas y también se exigía que las calles no estuvieran en mal estado. Hoy Neuquén es la capital del bache. Se pueden tener unidades nuevas, pero no se pude dar un buen servicio y si el tránsito se ve interrumpido. Otro punto muy importante que marcó la UNCo es que ponderó la obra del Metrobús y hay obras que interrumpen esto, como lo que se quiere hacer en Pircas. Por eso hago la diferencia entre el sistema y las empresas y sus unidades. Hoy se venden 40 mil pasajes por día y con 180 unidades no hay forma de sostenerlo económicamente, por eso se sostiene con un boleto caro, que hace que la gente lo use menos al servicio, y subsidio.

- Habló de los baches. ¿Qué plan debería llevarse a delante para terminar con este problema?

- Los baches hay que arreglarlos, pero el problema son los que se producen por filtración de agua y la promesa de este intendente era firmar el contrato de concesión con el EPAS. Hizo un acting, lo mandó al Concejo y después se cajoneó. Todos los informes que pedimos no los contestaron. Llevamos 3 años y el tema no solo no se solucionó, sino que empeoró, son temas estructurales, como el de CALF.

06-Juan Pelaez programa

- ¿Qué cuestionan de la cooperativa?

- Que los aumentos de la luz ya no los autoriza el Concejo sino el Ejecutivo y Gaido le da el aumento que Darío Lucca le pide. Son desproporcionados e injustificados. CALF le compra a Cammesa la energía al mismo precio que Cipolletti y nosotros la pagamos 50% más cara. Luz y Fuerza tuvo una paritaria del 80% y Gaido autorizó una suba en los cargos fijo que responden a esto en un promedio de 240 por ciento. Por eso es por lo que los aumentos son desproporcionados y lo que voy a exigir si soy intendente es que CALF no se use más para hacer política y campaña, porque es de los socios y usuarios.

Juan Pelaez 03.jpg

- ¿Qué obras necesita la ciudad? ¿Está de acuerdo con la construcción de un estadio?

- Como obra prioritaria lo de agua y saneamiento. En Colonia Nueva Esperanza por más que hicieron un acto la gente sigue sin agua, estamos rodeados de dos ríos, con un caño del Mari Menuco y no hay agua en muchos sectores. Lo mismo ocurre con el gas, que en tres años y medio no se dio solución a las viviendas que no cuentan con este servicio.

Respecto al estadio, no es una prioridad, no hay un equipo de primera en Neuquén que le pueda dar uso con frecuencia, es una mega obra, con muchos recursos, que cuesta mantenerlo. Además, primero hablemos del estado de las tierras de Comarsa donde se quiere hacer, no sea cosa que se haga para tapar la contaminación. Lo del estadio, cuando toda la gente tenga agua, gas, saneamiento y un buen transporte público se podrá hablar de eso, hoy parece más circo que otra cosa.