Sin embargo, lo que más indignó a los padres fue las circunstancias en las que se enteraron de lo ocurrido, ya que, pese a que todo sucedió minutos después de las 15 ellos no supieron nada hasta después de las 22 a través de un mensaje.

“Cuando nosotros fuimos a las 17 a buscar a nuestros hijos no se nos comentó nada. Mandaron un mensaje a las 22:30 contándonos y explicándonos lo que había pasado, o sea, cinco horas después de haber retirado a nuestros hijos. Justo el último día de la semana, para que no pudiéramos preguntar, para que no pudiéramos hacer reclamos tampoco”, reclamó el padre.

Gastón explicó que no cuentan con mucha información de lo que paso porque desde la escuela solo mandaron fue una escueta nota. “El lunes fue una mami a pedir explicaciones y no le dieron muchas, solo le dijeron que habían hecho la correspondiente denuncia. Pero otra mamá fue a preguntar a la Comisaría 19 a ver si estaba hecha y no estaba entonces ella fue quien realizó la denuncia”, aseguró.

A este respecto, indicó que desde la dirección deberían haber realizado la denuncia inmediatamente porque tiene a su cargo tanto a los docentes como a los niños. “Estamos todos indignadísimos de que no nos dan respuestas. Los portones no tienen cerradura que resguarde a los chicos adentro. Está bastante abandonado el. Está frente a lo que era la Ruta 22 y siempre tuvo ese problema. Si bien hay un alambrado hecho arriba de la parte estructural por lo visto estaba roto y deben haber entrado por ahí”, observó.