Peligro al volante

La esposa de Mauro Icardi levantó una lluvia de críticas luego publicar una serie de videos en Instagram donde se la ve grabando con el celular mientras conduce, estando sentado a su lado Valentino, su hijo de 9 años.

La botinera, que hace unos días llegó a Buenos Aires para hacer Morfi musicales, tomó la autopista y grabó con su celular todo el viaje. En las imágenes se la ve conduciendo con una sola mano, mientras canta y muestra sus joyas, la marca del vehículo y a su hijo.

El periodista Ángel de Brito no dudó en retuitear un punzante mensaje de la bloguera de viajes @nanainseul, que replicó el video de la rubia y escribió: “Wanda, cegada por su ataque de vanidad, podría atropellar a alguien. No importa, ¿se ven las joyas? ¿Se ve la marca del auto? Y daaaleee #hueca”.

No es la primera vez que la pareja de Mauro Icardi es noticia por filmarse mientras conduce con sus hijos a bordo. En 2015, protagonizó otra polémica tras publicar una foto de su hija Francesca recostada en un huevito común, no para auto. En lugar de llevar el arnés infantil, la nena tenía mal puesto el cinturón de la camioneta.

Hace unos días, Cinthia Fernández estuvo en el ojo de la tormenta por grabar un video mientras estaba al volante con sus hijas en el baúl sin cinturón de seguridad.

Embed

No me importa: Wanda dijo que no le afectan las críticas, ya que son parte de las reglas del juego mediático.

“Wanda, cegada por su ataque de vanidad, podría atropellar a alguien. No importa, ¿se ven las joyas? ¿Se ve la marca del auto? Y daaaleee #hueca”. NanaInSeul, Ángel de Brito replicó el tuit de una seguidora de la mediática.

¿Sin celos no hay tanto amor?

Antes de su debut en Telefe, Wanda brindó una entrevista a Teleshow y reconoció que tanto ella como su marido son celosos. Lo llamativo fue que aclaró que “no son celos enfermizos pero sí celos normales de querer a alguien”. “Si no existieran no sé si hay tanto amor”, expresó.

La blonda aseguró que no le revisa el celular a su pareja, sino que capaz se lo ve si está aburrida y que no le importan las críticas de la gente.