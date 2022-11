¡Peligro, caballo suelto en ruta 7! Buscan a los dueños

Conocedora del trato a equinos, Cristina pudo ingresarlo a su predio para alejarlo del peligro que representa para los automovilistas que transitan por la ruta 7. “Lo entré, pero me ha generado destrozos en mi terreno. Volví a llamar a la Policía, pero no volvieron. También llamé a la Comisaría de Cinco Saltos porque venía de ese lado el animal, pero no tenían ninguna denuncia por desaparición de un caballo”, indicó.

Caballo a la vera de la ruta 7.jpg

Dadas las circunstancias, le sacó fotos y las publicó en un grupo de Facebook en el que están todos los chacareros de la zona,así como también en WhatsApp. Sin embargo, ninguno lo reconoció como propio. “Tiene dueños porque se lo ve bien cuidado, esta gordito -más que los míos- tiene un bozal y cuerda, claramente está escapado de alguna casa, pero nadie lo ha reconocido”, aseguró.

La preocupación de Cristina radica en que no podrá tenerlo mucho más en su casa, ya que tiene sus propios animales, con los que el equino se ha mostrado hostil y no puede dejarlo solo porque le ha generado destrozos en su campo. “Tampoco puedo soltarlo como si nada porque puede ocasionar una tragedia y aunque no es mío me preocupa”, indicó.

Es por ello que pidió que los dueños se hagan presentes para entregárselos. “Está muy asustado, no puedo dejarlo así. Pido que aparezca el dueño y lo reclame”, pidió Cristina.